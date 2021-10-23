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Спорт23 октября 2021 20:53

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА в Москве, пропустив три мяча во втором тайме

Самарцы открыли счет, но не смогли сдержать армейцев во второй половине встречи
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Иван Сергеев открыл счет, но "Крылья" не удержали преимущество

Иван Сергеев открыл счет, но "Крылья" не удержали преимущество

Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

ЦСКА принимал самарские «Крылья Советов» в рамках 12 тура Тинькофф РПЛ. Вечером 23 октября игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Начало встречи получилось равным. Антон Зиньковский пробил с дальней дистанции по воротам уже на первой минуте, но Игорь Акинфеев поймал мяч. На пятой минуте знаменитый голкипер ошибся на выходе, и Иван Сергеев мог отправить снаряд в пустые ворота, но защитники успели ему помешать.

А вот на десятой минуте голеадор «КС» свой шанс не упустил. После прострела Горшкова с левого фланга, Сергеев технично перебросил мяч через Акинфеева и открыл счет. 0-1!

Армейцы побежали отыгрываться. Им удалось сделать несколько интересных подходов к штрафной Ивана Ломаева, но до острых моментов не доходило. Активный отрезок подопечные Алексея Березуцкого выдали в конце тайма. Сначала Зайнутдинов бил с линии штрафной — Ломаев поймал мяч. Вскоре после подачи с угла поля Фернандес пробил головой — мимо ворот.

В конце тайма уже «Крылья» могли увеличить преимущество, но не смогли. Сергеев не дотянулся до мяча после паса Сарвели, а Зиньковский с дальней дистанции пробил чуть мимо.

Вторую половину коллектив Игоря Осинькина тоже начал активно. Сарвели из выгодной попал в Бийола после передачи Зиньковского. Сразу за этим Акинфеев справился с дальним выстрелом Бейла.

А на 56-й минуте хозяева сравняли счет. Ломаев после паса в штрафну зачем-то сыграл ногами, а не зафиксировал мяч. Снаряд попал к Ахметову, с ударом которого голкипер справился, но Эджуке был точен на добивании. 1-1!

ЦСКА продолжил давление. Гости несколько минут только и делали, что оборонялись. На 65-й минуте Обляков мог вывести армейцев вперед, но Ломаев вытащил мяч из девятки после дальнего удара.

«Крылья» тоже не терялись. На 71-й минуте их контратака закончилась ударом Сарвели головой из выгодной позиции. Акинфеев поймал мяч.

Под конец второго тайма команды подуспокоились. Шансов отличиться почти ни у кого не было.

Но на 85-й минуте ЦСКА изменил ситуацию. Чалов получил пас от Дзагоева и точно пробил в угол. 2-1! Гол соорудили игроки, вышедшие на замену.

Спустя три минуты отличился Антон Заболотный. Он в штрафной получил пас от Чалова и точно пробил — Ломаев не спас. 3-1!

Самарцы ничем ответить не смогли. Встреча так и закончилась со счетом 3-1. ЦСКА набрал 23 очка в турнире, а у волжан так и осталось 16. Впереди у команд кубковые встречи.

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