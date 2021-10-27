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Происшествия27 октября 2021 11:15

«Нас выжигают, помогите!»: в селе Подгоры Самарской области по ночам полыхают дома

Местные жители рассказали «КП-Самара», что происходит в их селе в последние дни
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Жители села боятся за свои домовладения

Жители села боятся за свои домовладения

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Конец октября. Любители загородной жизни в это время начинают консервировать свои дачные дома на зиму, чтобы в следующем году вновь приехать за Волгу на отдых с семьей. В селе Подгоры Самарской области около 150 домовладений, из которых лишь 40 домов остаются на зимовку.

Конечно, многие владельцы дач сталкивались с воровством, но в этом году произошло намного страшнее – их домики начали поджигать. Есть такая поговорка: «Вор стены оставит, а огонь все заберет», поэтому самарцы начали бить тревогу после того, как в их селе сгорела дюжина домов. Жители рассказали «КП-Самара» о своих опасениях, что огонь может добраться и до них.

В основном поджигают нежилые строения

В основном поджигают нежилые строения

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ночь на 24 октября 2021 года поступило сообщение о пожаре в заброшенном дачном доме в селе Подгоры. Через некоторое время поочередно начали загораться еще семь домов, которые находились в разных местах на значительном расстоянии друг от друга. Не было сомнений, что это поджоги, ведь в ту ночь шел дождь, а ветер не смог бы перекинуть пламя на такое большое расстояние.

- В первую ночь сгорели заброшенные дома на окраине села. Многие уже законсервировали свои дома, а кто-то остался в Подгорах на зимовку. Страшно, если подожгут дом с людьми внутри или даже рядом стоящий, - рассказывает жительница Самары Мария, у которой в Подгорах дачный дом.

В первую ночь огонь охватил сразу восемь домов на площади 450 кв.м.

В первую ночь огонь охватил сразу восемь домов на площади 450 кв.м.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К счастью, дом Марии и ее семьи не пострадал. Их дача находится в начале села, где, в основном, расположены жилые дома. В ГУ МЧС по Самарской области сообщают, что в Подгорах горят в основном неэксплуатируемые дачные строения или законсервированные дачи, а погибших и пострадавших в результате пожаров нет. Пожарные подтвердили версию очевидцев – по предварительным данным, дома подожгли.

Сожженные строения находятся на окраине села, но есть риск распространения огня на жилые дома

Сожженные строения находятся на окраине села, но есть риск распространения огня на жилые дома

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ночь на 26 октября 2021 года вновь произошел пожар. Как рассказали местные жители, загорелись еще три заброшенных дома, также на удалении друг от друга. А в следующую ночь сгорел еще один дом. Жители села недоумевают, кому и зачем понадобилось сжигать дачные домики за Волгой.

- Нельзя точно сказать, кому это может быть выгодно. Единственное, что приходит на ум – освобождение земельных участков с целью дальнейшей перепродажи. Сгорели домики, которые уже несколько лет нежилые, поэтому никто не будет, возможно, претендовать на эту землю, - высказывает свои предположения Мария.

Третью ночь в Подгорах горят дачи

Третью ночь в Подгорах горят дачи

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Женщина посмотрела кадастровую карту села и выяснила, что многие участки, где сгорели постройки, не стоят на кадастровом учете, а значит, фактически никому не принадлежат.

- Вероятно, таким образом обесценивается земля с целью дальнейшей продажи и застройки. Спрос у нас на участки есть, ведь в пандемию, когда объявили локдаун, многие стараются уехать за город, - говорит Мария.

Истинная причина поджогов в Подгорах неизвестна. Местные жители выдают множество версий произошедшему. Однако в первую очередь для них сейчас важно сохранить свои постройки. По словам местных жителей, к ним уже приходили следователи и проводили опрос, но информации о возбуждении уголовного дела в настоящее время нет. Как рассказала журналисту «КП-Самара» Мария, в ночь на 28 октября 2021 года жители Подгор сами выйдут на патрулирование села, чтобы попытаться найти поджигателя их домов.

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