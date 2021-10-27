«Нас выжигают, помогите!»: в селе Подгоры Самарской области по ночам полыхают дома

Жители села боятся за свои домовладения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Конец октября. Любители загородной жизни в это время начинают консервировать свои дачные дома на зиму, чтобы в следующем году вновь приехать за Волгу на отдых с семьей. В селе Подгоры Самарской области около 150 домовладений, из которых лишь 40 домов остаются на зимовку.

Конечно, многие владельцы дач сталкивались с воровством, но в этом году произошло намного страшнее – их домики начали поджигать. Есть такая поговорка: «Вор стены оставит, а огонь все заберет», поэтому самарцы начали бить тревогу после того, как в их селе сгорела дюжина домов. Жители рассказали «КП-Самара» о своих опасениях, что огонь может добраться и до них.

В основном поджигают нежилые строения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ночь на 24 октября 2021 года поступило сообщение о пожаре в заброшенном дачном доме в селе Подгоры. Через некоторое время поочередно начали загораться еще семь домов, которые находились в разных местах на значительном расстоянии друг от друга. Не было сомнений, что это поджоги, ведь в ту ночь шел дождь, а ветер не смог бы перекинуть пламя на такое большое расстояние.

- В первую ночь сгорели заброшенные дома на окраине села. Многие уже законсервировали свои дома, а кто-то остался в Подгорах на зимовку. Страшно, если подожгут дом с людьми внутри или даже рядом стоящий, - рассказывает жительница Самары Мария, у которой в Подгорах дачный дом.

В первую ночь огонь охватил сразу восемь домов на площади 450 кв.м. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К счастью, дом Марии и ее семьи не пострадал. Их дача находится в начале села, где, в основном, расположены жилые дома. В ГУ МЧС по Самарской области сообщают, что в Подгорах горят в основном неэксплуатируемые дачные строения или законсервированные дачи, а погибших и пострадавших в результате пожаров нет. Пожарные подтвердили версию очевидцев – по предварительным данным, дома подожгли.

Сожженные строения находятся на окраине села, но есть риск распространения огня на жилые дома Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ночь на 26 октября 2021 года вновь произошел пожар. Как рассказали местные жители, загорелись еще три заброшенных дома, также на удалении друг от друга. А в следующую ночь сгорел еще один дом. Жители села недоумевают, кому и зачем понадобилось сжигать дачные домики за Волгой.

- Нельзя точно сказать, кому это может быть выгодно. Единственное, что приходит на ум – освобождение земельных участков с целью дальнейшей перепродажи. Сгорели домики, которые уже несколько лет нежилые, поэтому никто не будет, возможно, претендовать на эту землю, - высказывает свои предположения Мария.

Третью ночь в Подгорах горят дачи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Женщина посмотрела кадастровую карту села и выяснила, что многие участки, где сгорели постройки, не стоят на кадастровом учете, а значит, фактически никому не принадлежат.

- Вероятно, таким образом обесценивается земля с целью дальнейшей продажи и застройки. Спрос у нас на участки есть, ведь в пандемию, когда объявили локдаун, многие стараются уехать за город, - говорит Мария.

Истинная причина поджогов в Подгорах неизвестна. Местные жители выдают множество версий произошедшему. Однако в первую очередь для них сейчас важно сохранить свои постройки. По словам местных жителей, к ним уже приходили следователи и проводили опрос, но информации о возбуждении уголовного дела в настоящее время нет. Как рассказала журналисту «КП-Самара» Мария, в ночь на 28 октября 2021 года жители Подгор сами выйдут на патрулирование села, чтобы попытаться найти поджигателя их домов.