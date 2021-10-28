Как сейчас живет Влад Роговик из Самары, который задушил свою девушку, а потом искал ее вместе со всеми

Влад помогал искать девушку, а позже выяснилось, что он же ее и убил Фото: Соцсети

Несколько лет назад история Влада и Анны поразила всех: неожиданно пропала красавица-студентка, отдыхала с друзьями – раз, и ее нет. Несколько дней Анну искали родители, друзья, волонтеры, полиция и… возлюбленный по имени Влад. А потом оказалось, что все это время девушка была мертва. И убил ее… тот самый Влад, который так активно принимал участие в ее поисках. Следствие и суды проходили в тяжелейшем нервном напряжении: казалось, зажги спичку – и воздух вспыхнет. Молодого человека в итоге посадили, наказание он отбывает в колонии строгого режима в Новокуйбышевске. В годовщину начала этого громкого процесса вспоминаем трагическую истории гибели Анны Бондаревой.

Спортсменка, комсомолка, красавица…

Анна Бондарева училась на журфаке. Папа – депутат, семья обеспеченные, друзья весьма приличные. Но в ночь с 21 на 22 июля 2015 года девушка бесследно пропала. Она с друзьями отдыхала СНТ «Сокские зори» под Самарой, гуляли допоздна, потом все ушли спать. По словам ее друга Влада Роговика, Анна почувствовала себя нехорошо и вышла подышать свежим воздухом, а он отправился на второй этаж дачного домика к остальным друзьям.

Молодежь отдыхала СНТ «Сокские зори» под Самарой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Наутро ее не нашли. Никто не смог вспомнить, когда ее видели в последний раз, и в какой момент она вышла из дома. Друзья пытались найти ее сами – облазили весь дачный массив, но Ани будто и след простыл.

- В последний раз мы разговаривали с дочкой 21 июля. Она сказала, что едет на дачу с девчонками. А с Владом Роговиком, как мы думали, на тот момент она рассталась, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» отец Ани Илья Бондарев. – В обед 22 июля мы не могли до нее дозвониться, а вечером к нам приехала ее подруга Оля и сказала, что Аня пропала. От нее же мы узнали, что на даче были не только девочки, но и молодые люди, в том числе Влад. Мы сразу поехали туда.

Семья обратилась в полицию и к волонтерам. Силовики, плюс сотни добровольцев несколько дней искали девушку. Проверялись все версии: несчастный случай, похищение, побег… Но отношения с родителями были хорошие, учеба – тоже, проблем с деньгами не было… Как и звонков от возможных похитителей. В результате 27 июля в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело, родителям открыто сказали: крепитесь, скорее всего, ваша дочь уже мертва. Труп нашли волонтеры вечером 28 июля всего лишь в километре от дачного массива. Анне Бондаревой было 18 лет.

Девушку искали почти неделю, а в итоге обнаружили ее тело в километре от дачного массива Фото: Соцсети

Страшные открытия

За убийство Анны Бондаревой был задержан ее молодой человек – Владислав Роговик. Расследование длилось всего 3 месяца. Но за это время на свет всплыло немало тайн и секретов. В частности, выяснилось, что Роговик был довольно бедовым – делал ставки на спорт и постоянно проигрывал кучу денег, занимал их у друзей и знакомых, и всегда был кому-то должен. Анна его любила и верила, что сможет «наставить его на путь истинный». Давала ему деньги, дорогие гаджеты. Он все продавал, а деньги спускал.

Родители понимали, что «мальчик-плохиш» просто использует Аню и может причинить ей боль, пытались убедить ее отступиться, даже запрещали им общаться. Но все без толку - девушка никого не слушала и говорила, что Владу просто нужна помощь, что его все бросили.

- Мы всегда с Аней были близки, она мне все рассказывала. Но когда появился Влад, все изменилось, - рассказывала мама девушки Елена Бондарева. – Весной она сказала, что Влад попал в больницу, а на самом деле, как мы позже узнали, они вместе ездили в Санкт-Петербург. После этого они вроде бы расстались, но в июне мы вновь увидели его у нас дома.

Аню все любили, на ее поиски вышли сотни людей Фото: Соцсети

Отец девушки - Илья Бондарев серьезно поговорил с Владом, тот вроде бы обещал, что никогда не причинит вреда Анне, что и правда ее любит, отдаст ей все деньги, что занимал у нее – даже написал расписку на 130 тысяч рублей…

Когда Аня пропала, казалось, Влад искренне переживал, активно участвовал в поисках. Но все это было притворством.

- Ребята, которые участвовали в поисках Ани, не слишком верили тому, что он говорил, и Влад почти все время держался недалеко от нас. Жена жалела его, кормила сосисками. Когда нашли Аню, он бился в истерике, ел землю, говорил, почему не его убили, - вспоминает Илья Бондарев.

А потом следствие нашло запись с камеры видеонаблюдения, на которой было видно: вот рано утром девушка и молодой человек идут вместе прочь от дачного массива. Проходит немного времени, и молодой человек идет обратно. Один. Этим молодым человеком был Влад Роговик. Пропавшей девушкой – Анна Бондарева.

Влад Роговик признал вину и написал явку с повинной, но после того, как обнаружили тело и видеозапись, которая его уличила Фото: Евгения ХЛАМОВА

«Сама просила убить»

Подозреваемый вину признал, написал даже явку с повинной. Семья Бондаревых была возмущена: он признался только, когда и так все было уже понятно! Где же тут искренне раскаяние?

Между тем, именно признания Роговика расставили все по своим местам. Эксперты не могли с уверенностью сказать, как именно умерла Анна. Роговик сказал, что задушил ее, повторная экспертиза подтвердила, что такое могло быть.

На суде в декабре 2015 года Роговик рассказал: в ту ночь они с Анной ссорились. Пошли прогуляться, но продолжили ругаться. Девушка сказала, что не любит его, он пригрозил, что убьет ее за такие слова. По версии Роговика, Анна сама свернула с тропинки, легла на землю сказала убить ее, чтобы таким образом доказать, что он - мужик. Он задушил девушку, тело забросал ветками, руки вымыл в озере, которое было рядом. Не старался сильно спрятать труп, так что странно, что прошла неделя до того, как его обнаружили – мимо этого места он вместе с волонтерами ходил не один раз.

На суде Влад заявил, что это Аня его спровоцировала Фото: Евгения ХЛАМОВА

- Все было не совсем так, на следствии он говорил иначе: сначала заставил Аню снять колечко с бриллиантом, потом начал душить ее руками, затем взял палку и душил ею. Палка сломалась, он взял другую – потолще, навалился всем телом, надавил Ане на горло, так, что пошла кровь изо рта и носа, - говорит Илья Бондарев. - Аня очень любила жизнь, она бы никогда не сказала: «Убей меня». Кроме того, экспертиза обнаружила на ее теле ушибы, так что она не просто лежала на земле. Я считаю, что показания Влада в суде - это полный бред. Думаю, Аня в тот вечер сказала ему, что все про него поняла и их отношения закончены, вот после этого-то Роговик и решил показать, какой он «мужик».

Гособвинение просило назначить Роговику 12 лет лишения свободы, Бондаревы настаивали на максимально возможном наказании - 15 годах заключения. Плюс родители предъявили иск на 10 млн рублей – чтобы Влад точно не смог расплатиться с ними и выйти раньше положенного по УДО.

Суд в итоге назначил парню 10 лет колонии строгого режима, плюс обязал его выплатить родственникам погибшей чуть больше 600 тысяч рублей. Это решение устояло в апелляционной инстанции.

Аня искренне верила, что сможет спасти любимого и ради него даже говорила родителям неправду Фото: Соцсети

Наши дни

С тех пор прошло 6 лет. На могиле Анны Бондаревой стоит белоснежная скульптура – молодая, красивая девушка, в окружении ангелов. И надпись: «Я буду с вами всегда».

Подруги Анны продолжают общаться с ее семьей, но время идет, и постепенно разговоры становятся все реже – у девушек уже появились свои семьи, дети, заботы. Кажется, что с момента трагедии прошла уже целая вечность. Но в день рождения Ани все они по-прежнему пишут поздравления на ее страничке в соцсетях. Это стало традицией.

Боль родителей не утихает – дочка им периодически снится. Правда, чаще маленькой – большеглазой хохотушкой, какой она была когда-то.

Влад Роговик отбывает наказание в колонии строгого режима в Новокуйбышевске.

Аня остается в сердцах родных, близких и друзей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Работает на кухне, моет полы, посуду. С ним никто не общается, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» отец погибшей девушки Илья Бондарев. – Нам выплачивает по 6 тысяч рублей в месяц. Ходатайство на условно-досрочное освобождение не подавал, да и не выпустят его – слишком много нарушений, по нашим данным, его часто отправляют в изолятор.

Навещает ли его кто-то? Не известно. Но пока парень был на свободе, отношения с близкими у него не складывались. Уже на стадии судов его друзья, услышав, что именно произошло между ним и Анной, дистанцировались от Влада. Что ждет его на свободе? Угрызения совести, призраки прошлого, возмездие? Это будет ясно гораздо позже. Срок его заключения заканчивается в 2025 году.

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