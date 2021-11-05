Традиционный Парад Памяти на площади Куйбышева в Самаре отменили 7 ноября 2021 года

Парад Памяти в Самаре 7 ноября 2021 года состоится в онлайн-режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как пройдет Парад Памяти в Самаре 7 ноября 2021 года. Мероприятие в честь 80-летия легендарного парада на площади имени В.В. Куйбышева состоится в новом формате — онлайн. Прохождения парадных расчетов и реконструкции в этом году не будет. Причина — сложная эпидобстановка из-за коронавируса.

- Все мероприятия пройдут в онлайн-режиме. На площади Куйбышева 7 ноября 2021 года парада, реконструкции и салюта не будет, - рассказала руководитель штаба по подготовке и проведению Парада Памяти Инна Жичкина.

Организаторы подготовили два челленджа: один связан с Парадом Памяти, а второй — с историей запасной столицы. В первом («Парад Памяти в моей жизни» и «Мой Парад Памяти») жители региона смогут выложить в сеть свои снимки с мероприятий прошлых лет и рассказать об участии в предыдущих парадах. А во втором — поведать об истории Куйбышева и вспомнить истории семей, связанные с запасной столицей.

- Парад Памяти состоится онлайн. Прохождения парадных расчетов были записаны заранее и по отдельности. Начало мероприятия — в 12:00, - отметила Инна Жичкина.

Самарцев просят не рисковать здоровьем и остаться 7 ноября дома. Лучше принять участие в параде онлайн.

Между тем одно мероприятие все же пройдет оффлайн. На площади Куйбышева организуют выставку об истории запасной столицы. Там можно будет увидеть архивные фотографии. Также на главной площади Самары представят итоги работы Парада Памяти за 11 лет. Именно столько его проводят в областной столице. Выставка под открытым небом будет доступна в течение нескольких недель.

Напомним, в 2020 году в Самаре тоже не было традиционного Парада Памяти. Из-за коронавируса реконструкцию и прохождение парадных расчетов по площади Куйбышева отменили.