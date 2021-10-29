Тысячи новых деревьев посадили в Самарской области сотрудники «Газпром трансгаз Самара»

Филиалы «Газпром трансгаз Самара» приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес»

Тольяттинское управление – три тысячи сосен. Сызранское – четыре с половиной. Управление аварийно-восстановительных работ работ березы сажало. Отрадненское тоже березы. Ульяновское – ели, больше восьми тысяч. Тольяттинское управление - еще 12 тысяч сосен. И Павловское тоже сосны. Весь октябрь между филиалами «Газпром трансгаз Самара» шла такая оптимистичная перекличка. Участие во всероссийской акции «Сохраним лес» стало своеобразным экологическим соревнованием. В нее включился весь регион – как и каждый год. Сотрудники предприятия решили не оставаться в стороне. Газовики участвуют в экологических акциях ежегодно, каждый филиал – на территории своей ответственности, в сотрудничестве с местными лесничествами.

Сами сотрудники очень радуются такой возможности помочь природе

Например, сотрудники Отрадненского линейного производственного управления магистральных газопроводов высадили выращенные в Подбельском питомнике сеянцы берез в окрестностях поселка Земледелец в Похвистневском лесничестве. Весной здесь уже высаживали молодые деревца. Жаркое и засушливое лето пережила примерно половина «весенних» березок. Это выяснилось в результате инвентаризации лесных насаждений, которую лесники традиционно проводят осенью, чтобы определить, сколько посаженных весной молодых деревьев прижились. Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Самара» «обновили» лесные культуры и высадили новые сеянцы взамен неприжившихся. Андрей БУЛАТОВ, мастер леса Ятманского участкового лесничества, объяснил участникам акции тонкости агротехники при посадке сеянцев. Впрочем, это было нужно не всем, ведь многие участвуют в высадке деревьев не в первый раз.

- Весной мы высаживали деревья в рамках акции «Сад памяти», и сейчас мои коллеги с большим удовольствием откликнулись на приглашение поучаствовать во Всероссийской акции «Сохраним лес», - рассказала Галина Курдина, инженер по охране окружающей среды Сергиевского ЛПУМГ, - На территории лесничества близ села Успенка в Сергиевском районе мы высадили 5000 саженцев ясеня и березы. Я считаю, что все крупные предприятия должны участвовать в подобных мероприятиях, восполнять природные ресурсы и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Работники Сызранского управления потрудились в Рачейском лесничестве. Рачейский бор – ценный памятник природы, к сожалению, в этом году его «ранил» пожар. На месте сгоревшего леса на площади в один гектар газовики вместе с работниками лесничества высадили около 4,5 тысяч молодых деревьев, пока еще похожих на мохнатые хвостики, робко выглядывающих из земли. Около 5 процентов из них станут взрослыми красавицами-соснами. И для того, чтобы достичь даже такого скромного на первый взгляд результата, нужно приложить много усилий, поэтому лесники ценят помощь работников крупных предприятий. Так, Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области поблагодарило коллектив Сызранского филиала «Газпром трансгаз Самара» и лично начальника управления Николая Тихонова за вклад в приумножение лесных богатств на территории губернии.

Посадка деревьев - одна из любимых традиций коллектива «Газпром трансгаз Самара».

Посадка деревьев - одна из любимых традиций коллектива «Газпром трансгаз Самара».

- Только от нас зависит, в каком мире будут жить следующие поколения, и наша задача – сохранить богатую природу нашей Родины, - убежден генеральный директор предприятия Владимир Субботин.

СПРАВКА КП

Всероссийская акция «Сохраним лес»

Главный в России проект по восстановлению лесов и устранению последствий лесных пожаров. Реализуется ежегодно в рамках национального проекта «Экология». Акция проводится Минприроды России и Федеральным агентством лесного хозяйства при поддержке ВПП «Единая Россия». Особый акцент делается на территориях, пострадавших от лесных пожаров, вырубок и других негативных факторов. В 2021 году с начала пожароопасного периода на территории Российской Федерации возникло более 11 тысяч очагов лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила 6 миллионов гектаров. До конца 2021 года по всей России планируется высадить 70 миллионов деревьев, а глобальная цель акции – 5 миллиардов деревьев к 2030 году.

Высадки лесов позволяют решить глобальную экологическую задачу –

увеличить поглощение выделяемых человеком парниковых газов и снизить углеродный след. Деревья поглощают углерод, от которого зависит скорость глобального потепления и таяния ледников. 5-я часть мировых лесных ресурсов расположена на территории Российской Федерации. За счет этого страна обладает самым высоким потенциалом по снижению углеродного следа.