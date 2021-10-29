Мигранту из Самары, который отправил террористам 1200 долларов, грозит пожизненное лишение свободы

В Россию он приехал на заработки, трудился на стройке, но часть дохода отправлял не семье, а боевикам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Давронбек в Самару приехал на заработки. Работал на стройке торгового центра на окраине города, в бригаду его взяли по рекомендации соотечественников. В итоге из-за Давронбека все, с кем он пересекался, попали в поле зрения сотрудников ФСБ. Произошло это после того, как стало известно: мигрант прямиком из Самары отправляет деньги террористам.

Коллеги не «сдали»

Как позже рассказывали коллеги Давронбека, он первое время ничем не выделялся, как будто присматривался к окружающим. Потом начал заводить разговоры на религиозные темы, потом - о войне с неверными. В какой-то момент разоткровенничался настолько, что показал товарищам свой телефон: вот, мол, переписка с «братьями», которые исполняют свой долг, а вот, смотрите, я им 1200 долларов отправил.

Сотрудники ФСБ установили: братья – это члены группировки, которая в России запрещена и признана террористической. Именно эти «товарищи» присягали на верность Усаме бен Ладену. Они же взорвали в Багдаде штаб-квартиру ООН в 2003 году.

Давронбека задержали за финансирование терроризма, а его коллег – за то, что не донесли на него. Дело Давронбека уже начал рассматривать Центральный окружной военный суд в Самаре. Санкции статьи, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривают лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Новый поворот

Тем временем в Орловской области задержали уроженца Киргизии по имени Шавкатбек. Ему 24 года, он никогда не был в Самаре, но с Давронбеком заочно знаком. Связывает их… терроризм.

По версии следствия, у Шавкатбека был некий куратор, который рассказывал и показывал, куда нужно перечислять деньги, чтобы они пошли покупку снаряжения для бойцов террористической организации. Часть денег шла через банковскую карту Давронбека, остальные – через платежную систему «Золотая корона».

В задержании Шавкатбека участвовали сотрудники полиции и ФСБ не только Орловской области, но и Москвы.

Сейчас все участники цепочки денежных переводов установлены, по предварительным данным, они отправили террористам более 33 тысяч рублей.

В отношении Шавкатбека также возбудили уголовное дело о финансировании терроризма, вину он полностью признал, сейчас молодой человек находится в СИЗО, и ему также, как и Давронбеку, грозит пожизненное лишение свободы.

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