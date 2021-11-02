«Наша земля, захотим – хоть 50-этажку построим»: в Самаре застройщик вырубает дубовую рощу на 3-й просеке

Зеленые насаждения безжалостно вырубают. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре 2 ноября 2021 года начали вырубать дубовую рощу на 3-й просеке напротив МТЛ Арены. На месте бывших пионерских лагерей и баз отдыха собираются строить громаду 10-этажного дома. О происходящем журналисту «КП-Самара» сообщили обеспокоенные жители соседнего микрорайона.

«Можно было строить только малоэтажки»

Местная жительница Виктория Фролова признается – пока в городе объявлен локдаун и самоизоляция, у обитателей небольшого поселка ЖК «Экоквартал» на Третьей просеке развернулась настоящая война с застройщиком. ООО «Специализированный застройщик «Статус» собрался возвести на участке в 15 тысяч квадратных метров 9-подъездный 10-этажный дом, рассчитанный аж на 444 квартиры. Но эта идея не нашла отклика у жителей уже существующих здесь домов.

Сейчас на территории бывших лагерей стоят только четырехэтажные дома. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Исторически это была территория пионерских лагерей, баз отдыха, - рассказала Виктория журналисту «КП-Самара». – Потом здесь построили многоэтажку, дом на Советской Армии, 240. Базы отдыха снесли, но освободившуюся территорию отвели исключительно под малоэтажную застройку, зона Ж-1. В результате тут был построен наш ЖК «Экоквартал» - пять четырехэтажных домов.

«Белки обезумели от страха»

Однако ограничения на строительство на лакомом участке земли в 15 тысяч кв.метров не давали покоя собственнику земли – ООО «Статус». В 2016 году застройщик предпринял попытку сменить зонирование участка на зону Ж-4, которая позволяла строить здесь дома выше пяти этажей. Однако этот проект не был поддержан большинством участников публичных слушаний.

Тем не менее, позже земля каким-то образом была переведена в нужную застройщику категорию Ж-3 – «среднеэтажная застройка». В конце июля ООО «Статус» получил разрешение на строительство.

В уничтоженной роще жили птицы и белки. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- На участке сразу же появились геодезисты, проводили изыскания. Неделю назад, аккурат когда объявили локдаун, участок огородили забором, поставили строительный вагончик, - рассказывает Виктория. - Ни информационной таблички, ни каких-либо данных о застройщике – ничего, хотя по закону они обязаны быть. А сегодня с раннего утра на участке появились рабочие с бензопилами, и начали безжалостно вырубать дубовую рощу. Мы спрашивали, на каком основании, просили предъявить порубочный билет, но над нами посмеялись прямо в лицо. Заявили: мол, это частная собственность, захотим - все вырубим, выкопаем тут котлован и построим дом хоть в 50 этажей. У нас тут белочки живут, жалко их до слез – они от страха обезумели, прячутся по подвалам…

Сократить число парковок не разрешили

Местные жители не на шутку обеспокоены предстоящей стройкой.

- Забор поставили прямо под окнами наших домов. Никакого проезда тут нет, непонятно, как будет подъезжать к участку строительная техника. А с учетом того, что Ново-Садовую перекрыли для строительства развязки, мы вообще не понимаем, как теперь будем выезжать из нашего квартала.

Пока это единственный проезд, который ведет к будущей стройплощадке. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В разрешительной документации указано, что ООО «Статус» собирается строить 10-этажный дом общей площадью 48,5 тысяч квадратных метров. В доме будет 444 квартиры и встроенные помещения площадью 819,2 кв.метров. Предусмотрен паркинг на 444 машиноместа – 41 из них на земельном участке, остальные – в подземном паркинге. Застройщик пытался получить разрешение на сокращение парковочных мест до коэффициента 0,9 на одну квартиру, однако мэрия ему в этом отказала.

«Нас лишат солнечного света и проездов»

По словам людей, внушительных размеров 10-этажка посреди четырехэтажного квартала загородит жителям существующих домов солнечный свет, а также ухудшит экологическую ситуацию в городе. Жители написали коллективное обращение губернатору, в мэрию, следственный комитет и прокуратуру, в котором просят проверить законность перевода земельного участка в зону среднеэтажной застройки.

Строить собираются прямо под окнами жилых домов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Когда именно были проведены публичные слушания о смене зонирования мы, как жители соседнего поселка, самарцы и налогоплательщики, информации не имеем, - говорится в коллективном обращении. – Данный 10-этажный дом будет возводиться на месте реликтового леса, в зеленой зоне, которых в городе и так практически не осталось. Эта застройка нарушит гармоничный вид города с Волги на береговую часть Самары. Неминуемо ухудшится экологическая обстановка в связи с вырубкой деревьев, гибелью живущих на них птиц и белок. 10-этажное здание перекроет доступ солнечного света в наши дома, и нам придется включать свет днем, что увеличит расход электроэнергии в наших домах. Кроме того, строительство дома на 444 квартиры усилит нагрузку на инфраструктуру, которой в нашем районе и так не хватает. Кроме того, на участке находится овраг, а значит здесь могут быть плавучие грунты. Это создает потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, которые будут проживать в новом доме и для нас, законно проживающих по соседству, платящих налоги избирателей.

Реакция властей и застройщика на данное обращение пока неизвестна.

«КП-Самара» направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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