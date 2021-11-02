Проект строительства домов на Третьей просеке в Самаре отклонили

Застройщик хотел сократить число парковочных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре двум застройщикам запретили возводить новые дома в Октябрьском районе. Речь идет о площадках на Третьей просеке и на пересечении улиц Советской Армии и Печерской. Обе компании хотели урезать число парковочных мест.

Так, ООО «Статус» попросило разрешение на строительство среднеэтажных домов на Третьей просеке, напротив МТЛ «Арена». Площадь участка — 15 тысяч кв. м. При этом фирма предусмотрела в проекте 0,9 машино-места на одну квартиру. Власти задумку не поддержали.

Еще одна компания — ООО «Проект Дом» — планировала возвести высотки на пересечении улиц Советской Армии, Печерской и Кабельного переулка. Это площадка рядом с ЖК «Унисон». Застройщик просил разрешение в два раза сократить число парковочных мест. Однако фирме отказали в реализации этого проекта.

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