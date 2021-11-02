Лишаем прав в который раз, а они рожают снова: органы опеки рассказали о семье из Тольятти, в которой истязали сына

Никто не знал о существовании ребенка, пока его жестоко избивали родители Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Тамара (имена героев изменены) из Тольятти долгое время была подопечной местных органов опеки. Многодетная мать не особенно заморачивалась не только с воспитанием, но и с содержанием трех своих детей. Одного за другим их у нее забирали, но она словно не замечала этого и продолжала жить в свое удовольствие. Последнего малыша у нее забрали через суд в 2015 году.

Больше детей у Тамары не было, и все представители так называемой системы профилактики вздохнули спокойно: больше не было нужды приходить к горе-матери, заранее гадая, увидят ли они там очередную попойку или вечно голодных худеньких детей, брошенных на произвол судьбы, пока их мама где-то развлекается.

Прошло 6 лет. В августе во все инстанции начали бить тревогу жители жилого дома на ул.Льва Толстого: в одной из квартир ребенок кричал так страшно, что сердце разрывалось.

На место выехали сотрудники органов опеки. А когда открылась дверь… на пороге они увидели Тамару.

- С 2015 года по август 2021 года в органах опеки не было информации ни о том, что она родила очередного ребенка, ни о том, что она вновь не исполняет родительские обязанности по его воспитанию, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в областном минсоце со ссылкой на департамент соцобеспечения Тольятти.

И не удивительно: маленький Коля нигде не состоял на учете, не был прикреплен ни к одной из поликлиник, его родители часто меняли место жительства. О том, что мальчик существует, все узнали только когда ему уже исполнилось 5 лет. Все это время у мальчугана не было не только игрушек, но и личных средств гигиены. У него не было даже своей кроватки.

Зато были многочисленные следы побоев. Часть поджившие, часть – свежие. Багрово-синюшные скрывались одеждой.

- Мальчика сначала отправили в больницу для прохождения медицинского обследования, а затем – в детский дом. Там он находится до сих пор, - рассказали «Комсомолке» в органах опеки. – 29 сентября мы уже направили в суд исковое заявление о лишении его матери родительских прав.

В отношении Тамары возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении ее сожителя – по ст.117 УК РФ «Истязание». Во время проверки силовики пришли к выводу, что травмы на теле ребенка – дело рук взрослого мужчины. Который, возможно, является его биологическим отцом, хотя и не записан у него в свидетельстве о рождении.

Обоим подозреваемым теперь грозит реальное лишение свободы. Разумеется, если их вина будет доказана в суде.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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