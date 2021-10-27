"Им все показалось": в Тольятти соседи спасли ребенка, которого зверски избивал отец

Когда приехали полицейские, мать ребенка даже пыталась убедить их, что у соседей просто разыгралось воображение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Антисанитария, голод и насилие – в таких условиях жил 5-летний Коля (имена героев изменены) из Тольятти. О том, что семья неблагополучная, знали все. Но мало кто догадывался – насколько.

Мать Тамара периодически не жила дома, оставляя ребенка с сожителем Егором, еды при этом не готовила, а когда мальчик в последний раз бывал в больнице, никто из взрослых и припомнить не мог. И не потому что ребенок не болел, нет, просто окружающим было все равно. И мальчик как-то сам по себе выздоравливал. Выглядел худеньким, грязным, неухоженным. Но каким-то образом выживал в совершенно чудовищных условиях. Как позже выяснят следователи, у Коли даже не было кровати, пижамки и прочих необходимых для сна вещей. Впрочем, и игрушек тоже.

17 августа соседи не выдержали: Коля и до этого часто плакал, но в этот раз в его криках было столько боли и отчаяния, что бездействовать было нельзя. Вызвали полицию.

Когда приехали стражи порядка, Тамара и Егор попытались убедить их, что в семье все в порядке, а у соседей просто разыгралось воображение. Но полицейские, увидев зареванного и перепуганного мальчугана, тоже не смогли остаться в стороне. Они попросили Колю закатать рукава, чтобы показать им ручки, и приподнять кофту, чтобы они могли посмотреть спинку и животик. Стражи порядка оказались правы: тело ребенка было покрыто вздувшимися красно-синими ссадинами, как будто кто-то очень сильный лупил его ремнем.

Проверка длилась несколько месяцев: силовики разбирались, кто из взрослых измывался над ребенком, а также как долго это продолжалось. За это время выяснилось, что и Тамара, и Егор имеют судимости. У Тамары есть еще трое детей, в отношении которых она лишена родительских прав. А Егор - биологический отец Коли, хотя в свидетельстве о рождении у него не записан в качестве отца.

В итоге уголовные дела возбудили в отношении обоих родителей. Тамаре вменяют ст.156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», Егору – ст.117 «Истязание малолетнего».

- По версии следствия, в августе 2021 года подозреваемый систематически наносил мальчику побои, - сообщают в региональном Следственном комитете. – Согласно заключению экспертизы, у ребенка на теле зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Где была в это время мать? Иногда дома, а иногда уходила, чтобы не слышать крики сына. Да и вообще, у нее всегда были более важные дела, а на уход за ребенком времени никогда не хватало.

Работа над этим делом продолжается, следователи намерены также прояснить, знали ли органы опеки о сложной ситуацией в семье, а если да, то почему раньше не приняли мер для того, чтобы помочь Коле.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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