Пальцами разрывали котлету: в Тольятти волонтеры обнаружили пятерых детей запертыми в квартире

По предварительным данным, в этой семье всего 10 детей, но сколько из них проживают с мамой, пока не ясно
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Пятерых детей в одиночестве увидели тольяттинские волонтеры, заглянув 3 ноября в семью одной из своих подопечных. Никого из взрослых при этом дома не было.
- Мы привезли им продукты, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» руководитель организации «Право на счастье» Марина Ф. – Дети пакеты буквально рвали руками, пытаясь быстрее добраться до еды. Окна в квартире были открыты настежь.
Бедственное положение
О проблемах в этой семье волонтеры знают давно: в 2019 году к ним обратилась за помощью сотрудница продуктового магазина, которая день за днем наблюдала, как в +10 градусов четверо детей гуляют по улице без верхней одежды. На все вопросы они отвечали: у нас все в порядке, просто мама работает.
Вскоре волонтеры познакомились и с мамой Полиной – после того, как она устроила пьяный дебош возле пивного магазина.
Дети очень хотели есть
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
- Тогда нам удалось выяснить: у нее восемь детей, трое из которых уже совершеннолетние, ранее она была лишена родительских прав в отношении них, - говорят волонтеры. – Познакомились с соседями, выяснили, что остальные ее дети фактически предоставлены сами себе, вечно одеты не по погоде и, вероятно, голодные.
Волонтерам Полина пожаловалась: денег не хватает, вот и вынуждена работать день и ночь, хотя беременна. От помощи отказалась, но обещала лучше присматривать за детьми.
Заверяли, что все в порядке
Еще через год Полина сама выложила в соцсети видеозапись того, как ее сожителя забирают сотрудники полиции. Из ее комментариев, а также подписей под постом было понятно, что мужчина освободился из колонии, но не соблюдал наложенные на него ограничения.
По словам соседей, дети часто остаются дома одни
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Волонтеры забеспокоились. Снова связались с соседями многодетной семьи, те пожаловались, что часто слышат детские крики и плач, громкую музыку в самое разное время суток.
- Мы написали обращение в органы опеки, ведь от нашей помощи Полина по-прежнему отказывалась, - вспоминает Марина Ф. – Нам прислали ответ: семья состоит на учете, готовим иски о лишении матери родительских прав». Казалось бы, ситуация под контролем, и мы снова вздохнули спокойно.
Оказалось, зря.
Одни дома
В октябре у волонтеров вновь попросили помощи: Полинины дети опять сидели дома одни, то и дело просили у соседей то еды, то денег. По предварительным данным, общее число детей у нее увеличилось до 10, но сколько из них проживают с ней, пока доподлинно не известно.
Органы опеки обещали помочь детям, но за год мало что изменилось
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
- 22 октября мы поехали к ней домой. В квартире одни находились семеро детей мал-мала меньше. Старшие, когда поняли, что мы сейчас вызовем полицию, оделись и ушли. Младшие остались: у одной девочки колтуны были такие, будто ее неделями не причесывали. Самая маленькая вышла в подъезд абсолютно голенькая, - рассказывают волонтеры.
По их словам, в тот день сотрудникам ПДН удалось оперативно связаться с Полиной, она приехала домой, на нее составили протокол.
Организация «Право на счастье» направила обращение в департамент соцобеспечения Тольятти, плюс в прокуратуру и Следственный комитет. Ответа пока не получили.
Холодные и голодные
3 ноября волонтеры решили проведать Полину, а заодно привезти ей продуктов. И опять застали детей одних дома.
Волонтеры отмечают, что дети выглядят так, будто за ними никто не ухаживает уже давно
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
- Двое старших сказали, что отлучатся в магазин за едой для малышей, а сами сбежали. Остались трое детей в возрасте 2, 5 и 6 лет. Мы вызвали полицию, вместе с ними зашли внутрь квартиры. Увидели, что окна и балкон открыты настежь. У средней девочки синяки по всему телу, она выглядит истощенной. Когда мы привезли им горячей еды, чтобы дети нормально поели, они буквально разрывали котлеты руками, глотали, не жуя. Я чуть не расплакалась, - признается Марина Ф.
Полицейские приняли решение изъять детей. Их отвезли сначала в отдел полиции, потом, вероятно, оттуда доставят в больницу, чтобы понять, является ли их худоба естественной или болезненной.
Как стало известно, сейчас Полина готовится к переезду, так что скоро семья будет жить по другому адресу, и удастся ли отследить судьбу оставшихся детей там – большой вопрос.
Редакция «КП-Самара» просит считать эту публикацию официальным обращением в органы системы профилактики: мы просим разобраться в ситуации и принять все возможные меры для того, чтобы дети жили в безопасности.
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