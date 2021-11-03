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3 ноября 2021 17:00

Пальцами разрывали котлету: в Тольятти волонтеры обнаружили пятерых детей запертыми в квартире

В Тольятти 3 ноября 2021 года в квартире с распахнутыми окнами нашли детей без взрослых
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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По предварительным данным, в этой семье всего 10 детей, но сколько из них проживают с мамой, пока не ясно

По предварительным данным, в этой семье всего 10 детей, но сколько из них проживают с мамой, пока не ясно

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пятерых детей в одиночестве увидели тольяттинские волонтеры, заглянув 3 ноября в семью одной из своих подопечных. Никого из взрослых при этом дома не было.

- Мы привезли им продукты, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» руководитель организации «Право на счастье» Марина Ф. – Дети пакеты буквально рвали руками, пытаясь быстрее добраться до еды. Окна в квартире были открыты настежь.

Бедственное положение

О проблемах в этой семье волонтеры знают давно: в 2019 году к ним обратилась за помощью сотрудница продуктового магазина, которая день за днем наблюдала, как в +10 градусов четверо детей гуляют по улице без верхней одежды. На все вопросы они отвечали: у нас все в порядке, просто мама работает.

Вскоре волонтеры познакомились и с мамой Полиной – после того, как она устроила пьяный дебош возле пивного магазина.

Дети очень хотели есть

Дети очень хотели есть

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Тогда нам удалось выяснить: у нее восемь детей, трое из которых уже совершеннолетние, ранее она была лишена родительских прав в отношении них, - говорят волонтеры. – Познакомились с соседями, выяснили, что остальные ее дети фактически предоставлены сами себе, вечно одеты не по погоде и, вероятно, голодные.

Волонтерам Полина пожаловалась: денег не хватает, вот и вынуждена работать день и ночь, хотя беременна. От помощи отказалась, но обещала лучше присматривать за детьми.

Заверяли, что все в порядке

Еще через год Полина сама выложила в соцсети видеозапись того, как ее сожителя забирают сотрудники полиции. Из ее комментариев, а также подписей под постом было понятно, что мужчина освободился из колонии, но не соблюдал наложенные на него ограничения.

По словам соседей, дети часто остаются дома одни

По словам соседей, дети часто остаются дома одни

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Волонтеры забеспокоились. Снова связались с соседями многодетной семьи, те пожаловались, что часто слышат детские крики и плач, громкую музыку в самое разное время суток.

- Мы написали обращение в органы опеки, ведь от нашей помощи Полина по-прежнему отказывалась, - вспоминает Марина Ф. – Нам прислали ответ: семья состоит на учете, готовим иски о лишении матери родительских прав». Казалось бы, ситуация под контролем, и мы снова вздохнули спокойно.

Оказалось, зря.

Одни дома

В октябре у волонтеров вновь попросили помощи: Полинины дети опять сидели дома одни, то и дело просили у соседей то еды, то денег. По предварительным данным, общее число детей у нее увеличилось до 10, но сколько из них проживают с ней, пока доподлинно не известно.

Органы опеки обещали помочь детям, но за год мало что изменилось

Органы опеки обещали помочь детям, но за год мало что изменилось

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- 22 октября мы поехали к ней домой. В квартире одни находились семеро детей мал-мала меньше. Старшие, когда поняли, что мы сейчас вызовем полицию, оделись и ушли. Младшие остались: у одной девочки колтуны были такие, будто ее неделями не причесывали. Самая маленькая вышла в подъезд абсолютно голенькая, - рассказывают волонтеры.

По их словам, в тот день сотрудникам ПДН удалось оперативно связаться с Полиной, она приехала домой, на нее составили протокол.

Организация «Право на счастье» направила обращение в департамент соцобеспечения Тольятти, плюс в прокуратуру и Следственный комитет. Ответа пока не получили.

Холодные и голодные

3 ноября волонтеры решили проведать Полину, а заодно привезти ей продуктов. И опять застали детей одних дома.

Волонтеры отмечают, что дети выглядят так, будто за ними никто не ухаживает уже давно

Волонтеры отмечают, что дети выглядят так, будто за ними никто не ухаживает уже давно

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Двое старших сказали, что отлучатся в магазин за едой для малышей, а сами сбежали. Остались трое детей в возрасте 2, 5 и 6 лет. Мы вызвали полицию, вместе с ними зашли внутрь квартиры. Увидели, что окна и балкон открыты настежь. У средней девочки синяки по всему телу, она выглядит истощенной. Когда мы привезли им горячей еды, чтобы дети нормально поели, они буквально разрывали котлеты руками, глотали, не жуя. Я чуть не расплакалась, - признается Марина Ф.

Полицейские приняли решение изъять детей. Их отвезли сначала в отдел полиции, потом, вероятно, оттуда доставят в больницу, чтобы понять, является ли их худоба естественной или болезненной.

Как стало известно, сейчас Полина готовится к переезду, так что скоро семья будет жить по другому адресу, и удастся ли отследить судьбу оставшихся детей там – большой вопрос.

Редакция «КП-Самара» просит считать эту публикацию официальным обращением в органы системы профилактики: мы просим разобраться в ситуации и принять все возможные меры для того, чтобы дети жили в безопасности.

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