Пальцами разрывали котлету: в Тольятти волонтеры обнаружили пятерых детей запертыми в квартире

По предварительным данным, в этой семье всего 10 детей, но сколько из них проживают с мамой, пока не ясно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пятерых детей в одиночестве увидели тольяттинские волонтеры, заглянув 3 ноября в семью одной из своих подопечных. Никого из взрослых при этом дома не было.

- Мы привезли им продукты, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» руководитель организации «Право на счастье» Марина Ф. – Дети пакеты буквально рвали руками, пытаясь быстрее добраться до еды. Окна в квартире были открыты настежь.

Бедственное положение

О проблемах в этой семье волонтеры знают давно: в 2019 году к ним обратилась за помощью сотрудница продуктового магазина, которая день за днем наблюдала, как в +10 градусов четверо детей гуляют по улице без верхней одежды. На все вопросы они отвечали: у нас все в порядке, просто мама работает.

Вскоре волонтеры познакомились и с мамой Полиной – после того, как она устроила пьяный дебош возле пивного магазина.

Дети очень хотели есть Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Тогда нам удалось выяснить: у нее восемь детей, трое из которых уже совершеннолетние, ранее она была лишена родительских прав в отношении них, - говорят волонтеры. – Познакомились с соседями, выяснили, что остальные ее дети фактически предоставлены сами себе, вечно одеты не по погоде и, вероятно, голодные.

Волонтерам Полина пожаловалась: денег не хватает, вот и вынуждена работать день и ночь, хотя беременна. От помощи отказалась, но обещала лучше присматривать за детьми.

Заверяли, что все в порядке

Еще через год Полина сама выложила в соцсети видеозапись того, как ее сожителя забирают сотрудники полиции. Из ее комментариев, а также подписей под постом было понятно, что мужчина освободился из колонии, но не соблюдал наложенные на него ограничения.

По словам соседей, дети часто остаются дома одни Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Волонтеры забеспокоились. Снова связались с соседями многодетной семьи, те пожаловались, что часто слышат детские крики и плач, громкую музыку в самое разное время суток.

- Мы написали обращение в органы опеки, ведь от нашей помощи Полина по-прежнему отказывалась, - вспоминает Марина Ф. – Нам прислали ответ: семья состоит на учете, готовим иски о лишении матери родительских прав». Казалось бы, ситуация под контролем, и мы снова вздохнули спокойно.

Оказалось, зря.

Одни дома

В октябре у волонтеров вновь попросили помощи: Полинины дети опять сидели дома одни, то и дело просили у соседей то еды, то денег. По предварительным данным, общее число детей у нее увеличилось до 10, но сколько из них проживают с ней, пока доподлинно не известно.

Органы опеки обещали помочь детям, но за год мало что изменилось Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- 22 октября мы поехали к ней домой. В квартире одни находились семеро детей мал-мала меньше. Старшие, когда поняли, что мы сейчас вызовем полицию, оделись и ушли. Младшие остались: у одной девочки колтуны были такие, будто ее неделями не причесывали. Самая маленькая вышла в подъезд абсолютно голенькая, - рассказывают волонтеры.

По их словам, в тот день сотрудникам ПДН удалось оперативно связаться с Полиной, она приехала домой, на нее составили протокол.

Организация «Право на счастье» направила обращение в департамент соцобеспечения Тольятти, плюс в прокуратуру и Следственный комитет. Ответа пока не получили.

Холодные и голодные

3 ноября волонтеры решили проведать Полину, а заодно привезти ей продуктов. И опять застали детей одних дома.

Волонтеры отмечают, что дети выглядят так, будто за ними никто не ухаживает уже давно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Двое старших сказали, что отлучатся в магазин за едой для малышей, а сами сбежали. Остались трое детей в возрасте 2, 5 и 6 лет. Мы вызвали полицию, вместе с ними зашли внутрь квартиры. Увидели, что окна и балкон открыты настежь. У средней девочки синяки по всему телу, она выглядит истощенной. Когда мы привезли им горячей еды, чтобы дети нормально поели, они буквально разрывали котлеты руками, глотали, не жуя. Я чуть не расплакалась, - признается Марина Ф.

Полицейские приняли решение изъять детей. Их отвезли сначала в отдел полиции, потом, вероятно, оттуда доставят в больницу, чтобы понять, является ли их худоба естественной или болезненной.

Как стало известно, сейчас Полина готовится к переезду, так что скоро семья будет жить по другому адресу, и удастся ли отследить судьбу оставшихся детей там – большой вопрос.

Редакция «КП-Самара» просит считать эту публикацию официальным обращением в органы системы профилактики: мы просим разобраться в ситуации и принять все возможные меры для того, чтобы дети жили в безопасности.

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