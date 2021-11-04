Где в Самарской области найти настоящий водопад, старинную мельницу и волшебный источник

Рассказываем о маршруте, который сочетает в себе красивые виды, аромат древности и нотку волшебства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кинотеатры закрыты, кафе и рестораны работают на вынос и даже по магазинам не пройдешься – в Самарской области вводят все новые и новые ограничений из-за коронавируса. Однако можно запастись едой, налить в термос ароматный чай и поехать в путешествие по родной Самарской области. Вместе с проектом «Поехали!» мы составили для вас маршрут, который сочетает в себе красивые виды, аромат древности и нотку волшебства. Едем далеко – в Челновершинский и Клявлинский районы, так что запаситесь терпением.

Старинная мельница

Мельница купцов Марковых расположена в селе Красный Строитель Челно-Вершинского района. От Центрального Автовокзала до точки назначения, по мнению навигатора, доехать можно в среднем за 2,5 часа. Объект есть на картах, так что к нему можно спокойно проложить маршрут с учетом дорожной обстановки.

Мельница купцов Марковых была построена в начале прошлого века, а сейчас превратилась в музей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ради чего туда ехать? Мельница была построена в начале прошлого века, и худо-бедно работала до 2000 года, потом предприятие обанкротилось, и здание какое-то время стояло заброшенным. Но сейчас это настоящий исторический калейдоскоп утраченного.

Здание выкупил бизнесмен Василий Седых, привел его в порядок и организовал внутри музей, где все можно и нужно трогать, смотреть, испытывать. Кое-что можно приобрести на память.

Мельницу восстанавливают постепенно – колеса, которое раньше приводилось в движение водой, пока нет. Зато есть огромный вал, на который оно когда-то крепилось. Вам расскажут о необычных стенах, которые строили так, чтобы они выдерживали сильные вибрации от жерновов, покажут старинное оборудование, которое когда-то использовалось в работе, проведут по 4 этажам, дадут заглянуть в подвал. Чтобы посетители полнее прочувствовали дух старины, в музее покажут древний сейф для хранения казны, 100-летнюю зернодробилку, настоящую лодку-долбленку и капкан с хвостом бобра. В общем, будет, что вспомнить.

Чтобы посетители полнее прочувствовали дух старины, экспонаты музея можно не только рассматривать. но и трогать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы точно попасть внутрь, нужно заранее договориться о посещении с директором АНО «Центр развития туризма» Алексеем Беловым, контактный номер: +79272037251.

Цена взрослого билета – 200 рублей, детского – 100 рублей.

Токмалинский водопад

В 7-8 км от старинной мельницы находится Токмалинский водопад, на картах он также отображается под этим названием.

Есть разные версии того, как он образовался. Кто-то говорит, что это дело рук человеческих, другие – что вода сама размыла берег.

Токмалинский водопад - каскадный, он очень выигрышно смотрится на фотографиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как бы то ни было, водопад каскадный, в солнечные дни красиво сверкает, приятно шумит, выигрышно смотрится на фотографиях.

Здесь есть небольшая беседка и озеро, на берегу которого можно устроить пикник.

Часовня святого Пантелеймона

- Моя тетушка в 82 года запрыгнула в эту купель и помолодела на 5 лет, - байки вроде этой местные жители с удовольствием рассказывают приезжим.

Старая часовня святого Пантелеймона расположена недалеко от села Девлезеркино. Она была построена еще в 1903 году, но от того строения остался лишь камень – его можно увидеть своими глазами и даже потрогать.

Часовня святого Пантелеймона была построена еще в 1903 году, но строение уничтожено, новую часовню возвели несколько лет назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новую часовню возвели рядом несколько лет назад. Место это не забросили из-за источника, который по легенде обладает чудотворной силой. Из источника можно набрать воды, а можно окунуться в его воды в специально оборудованной купели.

На картах часовня по названию не отображается, так что искать придется по координатам - 54.407043 51.212442. От водопада до часовни – примерно 20 км.

Барский источник

В 70 км от одного чудотворного источника находится другой. На картах его можно найти под названием «Церковь Александра Свирского в Степном Дурасове».

- Одна моя знакомая этой водой суставы вылечила, даже бросила палочку, с которой до этого несколько лет ходила. А другая долгожданного мальчика родила, - рассказывают местные.

О чудотворных свойствах Барского источника ходят легенды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Источник этот когда-то называли барским, а церковь здесь построили еще в 1861 году. В советские времена здание не использовали по назначению, вместо этого здесь хранили удобрения.

В 2000 году в Степном Дурасове решил жить священник Владимир Краснов. По легенде в этот момент от храма прямо к небесам пошла радуга. Краснову помогло местное казачье общество, которое смогло подготовить проект восстановления храма и получить на его реализацию бюджетные деньги. В дело вкладывались спонсоры, плюс местные жители. В итоге, кроме собственно храма, источники и купели, Владимир Краснов организовал еще и дом для сирот. По словам местных, он воспитал уже более 50 детей.

Если повезет - можно познакомиться с обитателями местного хозяйства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с пандемией сам храм может быть закрыт, но проход к часовне и источнику свободный. Если поведет – по пути увидите уток, гусей и прочую живность, которую разводит большая семья священника.

Форелевое хозяйство

Отдохнуть, вкусно покушать, а может быть, и остаться на ночь, можно в самом настоящем форелевом хозяйстве в Клявлинском районе. Если навигатор потеряется, можно ориентироваться на адрес: Клявлинский район, село Новые сосны, ул. Центральная, д. 131 (КФХ ALEKIANN), ехать туда от Степного Дурасова примерно 22 км.

Здесь можно снять домик, забронировать баню с бассейном. А можно просто приехать порыбачить или покушать свежей форели в местном кафе. Продают рыбку по ценам, которые в разы ниже, чем в Самаре.

На форелевом хозяйстве можно самому поймать себе рыбку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зимой здесь появится свой горнолыжный комплекс с подъемником, а еще через пару лет – СПА. У форелевого хозяйства есть свой сайт и группы во всех соцсетях с ценами и условиями бронирования.

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