Тысячу человек эвакуировали в Самаре из-за угрозы взорвать ампулы с ртутью

Уголовное дело уже возбудили по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» Фото: Соцсети

Эвакуация из торгового центра «Мега» вчера наделала в Самаре немало шуму. Огромные пробки на въезде в город, замерзающие посетители и персонал, которых неожиданно выпроводили на улицу – им раздавали пледы, но ожидание несколько затягивалось.

На все вопросы в МЧС региона отвечали, что это «не по их части», в полиции кратко сообщили, что было ложное сообщение о минировании. Корреспонденту «КП-Самара» удалось узнать, что именно искали силовики в опустевшем здании.

Все началось со звонка в полицию утром 3 ноября: взволнованный женский голос сообщил, что увидела в соцсетях странное сообщение. В нем какая-то девушка обещала устроить взрыв в ТЦ «Мега».

Страничка, с которой пользователь разместил угрозы – фейковая. На ней нет никаких персональных данных, за исключением имени. Но «Маня», скорее всего, совсем не та, за кого себя выдает.

Группа, в которой была размещена угроза, сейчас заблокирована. Однако собственные источники «КП-Самара» рассказали, что именно было в том странном сообщении:

- «Маня» сообщила, что по ТЦ «Мега» разложены взрывные пакеты с ртутными ампулами внутри. За то, чтобы их не взрывать, она требовала 50 млн рублей. Столько же – за другие центры, которые городу хотелось бы сохранить и оставить целыми и невредимыми. Деньги «Маня» требовала перевести ей по номеру телефона. На все про все дала 24 часа.

Из ТЦ «Мега» эвакуировали тысяч человек, к зданию стянули спецслужбы, тщательно обследовали его, но ничего не нашли.

Сейчас полиция пытается установить, кто именно так несмешно «пошутил». Уголовное дело в тот же день возбудили по ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкции статьи предусматривают не только крупные штрафы, но и реальное лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование ведут следователи из Управления МВД России по Самаре.

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