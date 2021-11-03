Полицейские рассказали, что произошло в ТЦ «Мега» утром 3 ноября 2021 и почему была оцеплена территория

На месте ЧП работали экстренные службы города Фото: СОЦСЕТИ

Утром, 3 ноября 2021 года, к торговому центру «Мега» в Самаре стянулась спецтехника экстренных служб города. Сотрудников и посетителей ТЦ срочно эвакуировали, а территорию вокруг оцепили. В ГУ МВД по Самарской области журналисту «КП-Самара» рассказали, что происходило в этот момент в здании торгового центра.

Очевидцы, которые наблюдали за действием спецслужб, предположили, что полицейским поступило сообщение о заминировании. В ГУ МВД Самарской области подтвердили эту информацию.

- Опасных предметов обнаружено не было, - сообщили «КП-Самара» в полиции.

Как сообщали ранее свидетели происшествия, сотрудники правоохранительных органов на время работы перекрывали проезды к торговому центру, а людей из здания вывели. Судя по фотографиям в социальных сетях, людям выдавали пледы, чтобы согреться на улице. Сейчас работа экстренных служб закончена, опасности нет, поэтому сотрудники смогли вернуться на свои рабочие места, а ТЦ продолжил функционировать в обычном режиме.