«Врачи собрали его по косточкам»: родственники попавшего под поезд бойца из Сызрани рассказали о его состоянии

Молодой человек пришел в себя Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Врачи сызранской городской больницы продолжают бороться за жизнь 18-летнего Кирилла Дмитриева, которого 27 октября 2021 года сбил поезд. Парень до сих пор находится в реанимации, а врачи оценивают его состояние как тяжелое. Родственники Кирилла рассказали «КП-Самара», как он себя чувствует, и какие прогнозы дают сызранские врачи.

- Мы молимся каждый день, чтобы Кирилл поправился. Врачи делают все возможное, чтобы он быстрее встал на ноги. Его буквально собирали по косточкам, - говорит крестная Кирилла Дмитриева Оксана Бутина.

Сейчас молодой спортсмен пришел в себя, но он не помнит и не понимает, что с ним произошло. Родственников все еще не пускают в реанимацию.

- Мы надеялись, что его перевезут на лечение в областную больницу Середавина в Самару, но врачи сказали, что лучение будет продолжаться в Сызрани из-за его тяжелого состояния. Сейчас им уже занимается нейрохирург, - рассказала тетя пострадавшего.

Напомним, ЧП произошло вечером 27 октября 2021 года в городе Сызрани. Кирилл возвращался домой с прогулки и попал под поезд. Кирилл был в наушниках и шел вдоль железнодорожных путей. В какой-то момент ему пришлось выйти на пути, чтобы обойти преграду в виде кустов, которые разрослись на тропинке. В темноте машинист не увидел молодого человека и сбил его. Кирилл получил серьезные травмы и до сих пор находится в реанимации.

Сейчас основная работа врачей ведется в направлении головы и легких. На правой руке были ампутированы два пальца, а в таз собрали буквально по косточкам. Парень питается через зонд. Родственники не теряют надежду, что Кирилл восстановится и сможет продолжить заниматься спортом. До трагедии он был перспективным бойцом, занимался гимнастикой и тхэквондо. После школы юноша поступил на преподавателя физкультуры и каждый день посещал тренажерный зал. Тренерский состав сызранской спортивной школы возлагают большие надежды на перспективного спортсмена и верят, что он сможет продолжить спортивную карьеру даже после тяжелой травмы.

Родственники Кирилла Дмитриева сейчас крайне нуждаются в финансовой поддержке. Они просят неравнодушных жителей помочь в реабилитации молодого человека. Кириллу необходимы лекарства и питание, а также средства гигиены. Если вы хотите помочь семье пострадавшего, то можно отправить финансовую помощь на карту Оксаны Александровны Бутиной (тетя Кирилла):

Сбербанк 4276540043756554 ВТБ 5543863353221017

Редакция «КП-Самара» желает молодому человеку скорейшего выздоровления и возвращения в спорт

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