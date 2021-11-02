«Мы верим, что он скоро встанет на ноги»: в Самарской области поезд сбил 18-летнего бойца

Кирилл Дмитриев получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

18-летний сызранец Кирилл Дмитриев подавал большие надежды в гимнастике и тхэквондо, но вечер 27 октября 2021 года перечеркнул все планы на спортивную карьеру молодого человека. Возвращавшись домой после прогулки, парень попал под поезд и получил тяжелые травмы. Сейчас Кирилл находится в тяжелом состоянии в реанимации, а родные и близкие спортсмена до сих пор не могут поверить в произошедшее. Журналист «КП-Самара» поговорил с родной тетей перспективного бойца Оксаной Бутиной и узнал, что произошло в тот вечер на железнодорожных путях в Сызрани.

- Время было около 22:30, когда Кирилл шел домой вдоль железной дороги. Он всегда ходил по этой тропинке, потому что это был самый короткий путь к его дому, - рассказывает тетя парня Оксана.

Молодой человек, как и многие в его возрасте, надевал наушники и слушал музыку, когда шел в одиночестве. Он всегда был осторожен на путях, но в этот вечер что-то пошло не так.

- Кирилл никогда не выходил на рельсы, но в тот момент ему пришлось выйти на пути, чтобы обойти разросшийся кустарник, загородивший тропу. В этот момент к нему уже приближался поезд, - с дрожью в голосе говорит тетя пострадавшего.

Парень никогда не стал бы рисковать своей жизнью так беспечно Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В сумерках юношу сложно было разглядеть издалека, вероятно, водитель не заметил препятствие на путях и не стал применять звуковые сигналы и экстренное торможение. Машинист пассажирского поезда узнал о случившемся по рации от своего коллеги, который ехал позади состава. Он остановил состав и бросился на помощь к потерпевшему.

- Как рассказал машинист, Кирилл был в сознании, когда к нему пришли на помощь сотрудники железной дороги. Он сам сказал, как его зовут и где живут родители. После этого приехала скорая и забрала его в больницу, - делится с «КП-Самара» Оксана Бутина.

Кирилл воспитывался мамой, которая несколько лет назад стала вдовой. Он единственный ребенок в семье, Юлия души не чаяла в своем взрослом сыне. Женщина гордилась спортивными достижениями Кирилла и его серьезным отношением к жизни. Никто не мог подумать, что парень может на минуту проявить беспечность и рисковать своей жизнью, идя в наушниках по железной дороге.

Кирилл подавал большие надежды в гимнастике и тхэквондо Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кирилл Дмитриев с детства много раз участвовал в региональных соревнованиях, часто приезжал на сборы в Самару. Вся его комната увешана грамотами и медалями за спортивные достижения. Кирилл ни дня не мог прожить без тренировок, даже поступил на преподавателя физкультуры в сызранский колледж, а в свободное время ходил заниматься в спортивный зал.

После трагедии на железной дороге парень получил серьезные травмы. Сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь. Родственники Кирилла объяснили, что у него черепно-мозговая травма, травмы виска, легких, нижней части позвоночника, а также перелом тазобедренной кости и ноги. Он находится в реанимации в городской больнице Сызрани. Врачи говорят, что не могут перевезти его в областную клинику в Самару, потому что травмы настолько серьезны, что пациент не транспортабелен. Родные Кирилла надеются, что он скоро поправится и сможет встать на ноги.

Родственники Кирилла Дмитриева сейчас крайне нуждаются в финансовой поддержке. Они просят неравнодушных жителей помочь в реабилитации молодого человека. Сызранская школа тхэквондо, где занимался Кирилл, также оказывает информационную и моральную поддержку семье своего воспитанника, разместив информацию и реквизиты в местных пабликах в социальных сетях.

Если вы хотите помочь семье Кирилла Дмитриева, то можно отправить финансовую помощь на карту Оксаны Александровны Бутиной (тетя Кирилла):

Сбербанк 4276540043756554 ВТБ 5543863353221017

Редакция «КП-Самара» желает парню скорейшего выздоровления и успешного прохождения реабилитации после получения таких серьезных травм.

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