Круглосуточные пункты вакцинации в Самаре: где можно сделать прививку от коронавируса ночью

В Самарской области вакцинироваться можно круглосуточно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку могут сделать все желающие в возрасте от 18 лет, не имеющие противопоказаний.

По последним данным, в Самарской области за все время с начала пандемии коронавирусом заразились почти 150 тысяч человек. Из них выздоровели порядка 110 тысяч человек, умерли 4 863. Ежедневно находят более 1,5 тысячи новых заразившихся, больше только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В Самарской области вакцинироваться можно, в том числе, в пунктах круглосуточной вакцинации.

В Самаре круглосуточные пункты находятся по следующим адресам:

- самарская городская больница №4, ул. Мичурина, 125;

- самарская городская больница №6, ул. Советской Армии, 56;

- самарская городская больница №10, ул. Медицинская, 4.

В Тольятти круглосуточный пункт находится в Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5.

Также круглосуточные пункты работают:

- в Чапаевской ЦГБ в больнице по адресу Ленина, 104;

- в Отрадненской городской больнице по адресу ул. Ленина, 61;

- в Камышлинской ЦРБ по адресу ул. Победы, 68 в селе Камышла;

- в кинельской больнице по адресу ул. Светлая, 12.

Посмотреть, какие пункты вакцинации еще имеются в регионе, а также режим их работы и наличие вакцины, можно посмотреть на карте здесь.

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