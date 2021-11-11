В Татарстане вводят QR-коды в общественном транспорте. Самаре готовиться?

Пока что в общественном транспорте действует только строгий масочный режим

С 22 ноября в Татарстане собираются ввести проезд по QR-кодам в общественном транспорте. Впрочем, подойдет и справка о медотводе. Президент республики Рустам Минниханов отметил, что это реакция на постоянные нарушения масочного режима в автобусах и троллейбусах.

- Там же очень много людей, их не рассадишь. Ты представляешь угрозу для другого человека. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет, - сказал глава республики.

Таким образом в Татарстане приостановят действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, у кого нет прививки или справки о медотводе. А всех лиц старше 18 лет будут пускать в транспорт только по QR-коду. Информация о противопоказаниях тоже подойдет - для этого здесь разработают специальную форму справки о медотводе.

Стоит отметить, что при это темпы заболеваемости в Татарстане намного ниже самарских. В сутки здесь выявляют в районе 228-252 больных. Хотя рост с начала ноября стремительный, ведь первого числа речь шла лишь о 189 больных за сутки. Ниже и смертность: за поседение две недели число смертей колеблется от 7 до 15 в день.

Гораздо выше цифры заболеваемости в Ульяновской области. Численность жителей всего региона здесь 1,2 млн человек, сопоставимо с размером Самары. А заболевает в сутки здесь в районе 535-605 человек. То есть ситуация по тяжести сопоставима с нашим регионом.

Как раз накануне мэр Ульяновска также поручил своим коллегам по примеру Татарстана изучить возможность организации проезда в общественном транспорте только после предъявления QR-кода. Глава города объяснил, что начать собираются с междугородних автобусов - если рост заболеваемости не пойдет на спад, а затем уже подумают, как можно применить это на практике в общественном транспорте города.

Ну а что же в Самарской области? Накануне, 11 ноября 2021 года здесь выявили 1785 заболевших, умирают каждый день от 22 до 30 человек. Ситуацию сложно назвать позитивной. Однако про введение QR-кодов в транспорте Самары пока речи не идет, хотя в дептрансе областной столицы сказали, что готовы в случае необходимости реализовывать и такую меру.

Эксперты считают, что тот факт, что власти обратили внимание н общественный транспорт - как одно из самых опасных для распространения вируса мест - это уже хорошо. Но фактически, думать нужно немного о другом.

- Конечно, технически возможно проверять коды на входе у всех пассажиров. Но не факт, что все это реально поможет чего либо добиться. В Самаре помимо общественного транспорта все еще есть маршрутки, где оплата в 100% случаев идет наличными, которые передаются из рук в руки - вот и рассадник заразы. К тому же стоит подумать и о том, чтобы пустить больше транспорта для решения проблемы с переполненностью. Конечно, это сложнее, но сейчас в самую неприятную погоду количество транспорта сокращается, и люди вынуждены мерзнуть на остановках - это вряд ли позитивно сказывается на заболеваемости, - говорит самарский общественник, эксперт в сфере общественного транспорта Андрей Сазонов.

Сами пассажиры тоже воспринимают подобную возможность негативно, не без оснований подозревая, что все это еще больше увеличит интервалы между общественным транспортом, ведь на проверку кодов нужно будет тратить немало времени.

Пока же на заседании оперативного штаба о таком варианте даже не говорили. Скорее всего, если в этом направлении и произойдут какие-то изменения, то коснутся они в первую очередь аэропортов и вокзалов. И, конечно же, здесь оставят возможность для прохода и тем, кто предъявит свежие результаты ПЦР -теста.