«Публичные слушания заблокировали»: с участком на Солнечной, который обещали не застраивать высотками, творится странное

Участок на ул.Солнечной не дает покоя предполагаемым застройщикам. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Скандалы с предполагаемой застройкой земельного участка на ул.Солнечной 36Б-40 в Самаре длятся уже около года. Жители нового микрорайона активно протестуют против перспективы возведения многоэтажки на практически единственном свободном участке земли в густонаселенном микрорайоне. Вместо очередной высотки они просят построить тут детский садик или разбить парк. После долгих переговоров и обсуждений мэрия согласилась пойти людям навстречу и провести публичные слушания по смене зонирования участка, чтобы на нем нельзя было строить многоэтажки. Но неожиданно возникли новые проблемы.

Спортобъекты, которых нет

Не так давно участок между домами №36Б и 40 по улице Солнечной принадлежал городу. Но в 2016 году компания «Скиф» заключила с мэрией договор аренды этого участка сроком на пять лет. После этого на участке появилось несколько небольших построек, которые по документам значились спортивными клубами многоцелевого назначения (хотя площадь некоторых из них по данным ЕГРН составляла всего 8,5 кв.метров). Осенью 2018 года компания «Скиф» расторгла договор аренды и через суд добилась права выкупа земельного участка без торгов, упирая на то, что на участке находится спортивный клуб с беговыми дорожками, площадками для мини-футбола и т.д.

Одно из строений непонятного назначения, появившихся на участке. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- А в начале 2021 года на участок приехала строительная техника, которая снесла наспех насыпанные дорожки и конструкции, которые по документам проходили как спортобъекты, - вспоминает местная жительница Ольга. – Одновременно выяснилось, что земля сменила зонирование и теперь здесь категория Ц-3, которая позволяет застройку высотными домами. Мы много раз просили у мэрии построить в нашем микрорайоне детский сад или поликлинику, у нас большие проблемы с инфраструктурой, но каждый раз слышим в ответ: «мы бы рады, но земли нет».

По словам нашей собеседницы, в то же время единственный свободный участок уходит в частные руки без торгов. Да и еще и компании со среднесписочным количеством работников «1», основным видом деятельности которой является подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. На одной из встреч жителей с мэрией и прокуратурой присутствовал собственник участка, и там уже он утверждал, что существующий по документам клуб никогда не работал. А ведь именно спортобъект служил обоснованием для передачи землю в собственность без торгов.

Весной на участке появилась строительная техника. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Коммерсанты против смены зонирования

Жители бросились бить тревогу, письма и заявления с просьбой остановить точечную застройку полетели во все инстанции. Мэрия, прокуратура, МВД. В мае глава города Елена Лапушкина встретилась с инициативной группой и пообещала провести публичные слушания для смены зонирования земли – вместо зоны Ц-3 люди просят установить здесь зону Ц-4с, которая не предусматривает возможности высотной застройки. Слушания были назначены в сентябре 2021 года и продлились месяц.

Местные жители категорически против нового строительства. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Казалось бы, наша проблема близка к решению, более 700 жителей микрорайона высказались за смену зонирования. Но буквально в последний день слушаний мы неожиданно узнали, что их просто заблокировали, - рассказала Ольга журналисту «КП-Самара». – Некий Валерий Стрюков, владелец компании по строительству жилых и нежилых зданий, проживающий в поселке Прибрежный, обратился в Красноглинский районный суд с заявлением, что смена зонирования нарушает его права и противоречит градостроительному законодательству. И судья буквально в тот же день удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер – запрете менять зонирование участка до того, как суд вынесет решение по иску.

Самарчанка добавляет, что такой же иск обеспечительными мерами и требованием запретить менять зонирование участка к мэрии дважды подавала компания «Скиф», но Арбитражный суд им в этом дважды же отказал.

Вот так сейчас выглядит участок. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Жители опасаются, что на лакомом участке земли, который не дает коммерсантам покоя, вырастет очередная каменная высотка, каких в микрорайоне и так уже очень много. Вместо этого люди просят власти вернуть участок в муниципальную собственность и построить здесь детский садик или поликлинику.

Заседание Красноглинского районного суда по иску господина Стрюкова назначено на 17 ноября.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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