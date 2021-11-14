«В реанимации антиваксеров уже нет»: врач из красной зоны откровенно рассказала, с чем ей приходится сталкиваться

Вот уже полтора года Ксения Матееску работает в "красной зоне" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За полтора года пандемии коронавируса самарским медикам пришлось испытать и пережить многое. Среди тех, кто пошел в «красную зону» и все это время находится на передовой борьбы со страшной инфекцией, каждый день вступая в сражение за жизнь пациентов – врач-кардиолог СОКБ им.Середавина Ксения Матееску. Девушка откровенно рассказала журналисту «КП-Самара», с чем ей приходится сталкиваться в своей работе, что творит с больными коронавирус и что изменилось за полтора года пандемии.

«Хочу быть как они»

Ксения Матееску всегда знала, что станет врачом. Родители-медики часто обсуждали дома рабочие вопросы, и девочка буквально впитывала информацию.

Ксения пошла в медицину, чтобы спасать жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В старших классах мечтала стать патологоанатомом, - признается Ксения. – Отец работал патологоанатомом и как-то взял меня с собой на вскрытие. Меня заворожил процесс, который позволял дать ответ на вопрос, что именно произошло с пациентом, из-за чего он умер. Но поступив в медуниверситет и начав общаться во время практики с пациентами, я поняла, что хочу помогать живым. Окончательное решение приняла в ординатуре: первым отделением, куда я попала, стала экстренная кардиология. Меня до глубины души восхитили врачи, которые по внешнему виду могли определить, что с организмом пациента, их оперативная и слаженная работа по спасению жизней. И я поняла, что хочу быть как они.

Процесс облачения в защитный костюм занимает считанные минуты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда в Самарскую область пришел коронавирус, Ксения не сомневалась – ее место в «красной зоне».

- Многие тогда ушли – и врачи, и медсестры, перевелись в другие больницы. И чем больше уходило, тем большая нагрузка легла на тех, кто остался. Нам, экстренным врачам, было в чем-то проще перестроиться – мы привыкли и к тяжелым дежурствам, и к моментальной реакции на ухудшение состояния пациента, на остановку сердца, клиническую смерть, - говорит Ксения Матееску. – Конечно, в начале пандемии мы не понимали, с чем имеем дело. Помню, как смотрели с коллегами видео, записанные врачами из других стран, где уже столкнулись с ковидом. Смотрели и понимали – это не обычная пневмония, а что-то гораздо более серьезное. И когда сами оказались в «красной зоне», лишь подтвердили это первоначальное мнение.

С началом пандемии сотни врачей ушли на борьбу с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Ухудшение эпидобстановки сразу ощущаем на себе»

В защитный костюм для «красной зоны» Ксения Матееску облачается за какие-то три минуты. Комбинезон, двойная шапочка, двойной респиратор, очки, перчатки, двойной слой бахил – и вот уже врач готова отправиться спасать жизни больным в самое сердце инфекционного госпиталя.

- В первые недели и месяцы одевались в «красную зону» долго, нам помогали медсестры, двигаться в костюмах было неудобно и непривычно, - вспоминает Ксения. – Пациентам тоже было страшно – никто ничего не знал о новой инфекции, а тут еще врачи в костюмах химзащиты – дополнительный стресс. Приходилось успокаивать, уговаривать.

Все действия автоматизированы до мелочей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ксения признается – за полтора года непрерывной борьбы с пандемией медики неимоверно устали.

- Тяжело физически, тяжело эмоционально. Особенно когда делаешь все возможное и невозможное для спасения пациента, но вирус все равно оказывается сильнее. Да, бывают случаи чудесного спасения, когда удается вылечить, выписать пациентов с большим объемом поражения (60, 80 и даже 90%), с сопутствующей патологией. Но так, увы, бывает не всегда. Тем более сейчас появились новые, более тяжелые формы коронавируса, мы видим случаи молниеносного развития болезни, видим случаи прогрессирования болезни уже после начала лечения, видим, как вирус поражает молодых пациентов без сопутствующих заболеваний. Все ухудшения эпидобстановки мы моментально ощущаем на себе.

Медики мечтают вернуться к "мирной" жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Страшно, что столько антипрививочников»

Как говорит врач, немного полегче медикам стало лишь в последнюю неделю – сказались последствия локдауна и введения системы QR-кодов. Но врачи по-прежнему не знают, чего ожидать от ситуации завтра.

- Страшно, что в нашем обществе оказалось столько антипрививочников, страшно, что люди покупают сертификаты, вдвойне страшно, что среди антиваксеров есть и медики, - тихо говорит девушка. – Я никого не переубеждаю, устала тратить на это свои силы. Но мой личный опыт работы в «красной зоне» привел меня к убеждению, что победить коронавирус мы сможем только вакцинацией. Среди тех, кто лечится в ковидном госпитале и тем более попадает в реанимацию, антиваксеров уже нет. Наоборот, я каждый день слышу от пациентов – мол, не хотел прививаться, откладывал, а сейчас об этом жалею, знал бы, как это тяжело и страшно – болеть ковидом, задыхаться от нехватки кислорода, бегом бы вакцинироваться побежал. Да, получить иммунитет можно двумя способами- или привиться или переболеть. Но при вакцинации ты не получишь «в нагрузку» фиброз и легочную недостаточность.

Трудности работы в "красной зоне" выдерживают не все. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ксения подтверждает – привитые тоже болеют коронавирусом. Но в большинстве случаев переносят болезнь легко.

- Среди моих пациентов, а у нас лечатся среднетяжелые и тяжелые больные, привитых не более 5%, - рассказывает медик. – Когда к нам попадает такой пациент, у нас сразу возникают вопросы, не поддельный ли сертификат. И второй вопрос – когда сделана прививка. Более чем в 50% случаев оказывается, что человек или сделал только первую дозу вакцины, или с момента второй прививки не прошло еще 10 дней – то есть иммунитет просто не успел выработаться. Я очень надеюсь, что здравый смысл в нашей стране возобладает, и мы пойдем по пути многих европейских стран, где уже привились 89-90% населения, и благодаря этому они успешно справились с пандемией.

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