Убежал в майке и трико: в Самаре третий день ищут исчезнувшего при странных обстоятельствах Сергея Щекочихина

Родственники Сергея Щекочихина верят, что он скоро вернется домой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Самаре продолжается поиск 53-летнего Сергея Щекочихина, который вышел из дома утром 9 ноября по адресу 6-я просека 165 и до сих пор не вернулся домой. Полиция возбудила дело по факту пропажи человека, а родственники, волонтеры и неравнодушные люди ни на минуту не прекращают поиски Сергея. «КП-Самара» поговорила с дочерью Сергея Щекочихиной Еленой и узнала, как проводятся поиски, и какие надежды есть на возвращение отца домой.

Он ничего подобного раньше не делал

Сергей Щекочихин жил и работал в Самаре. В квартире на 6-ой просеке он жил вместе со своей супругой и младшим сыном, которому исполнилось 18 лет. Старшей дочери Елене уже 26 и она давно живет отдельно от родителей. Информация о пропаже отца появилась в социальных сетях впервые именно от нее.

«Помогите найти папу!» — так начинается пост Елены на странице в социальных сетях. Девушка пишет, что отец вышел из дома рано утром 9 ноября 2021 года и с тех пор о его местонахождении неизвестно. Сергей Щекочихин выбежал на улицу в 5 утра в домашней одежде — в майке и спортивных брюках. Мужчина оставил дома телефон, документы и ключи от машины. Родственники не понимают, что именно могло заставить Сергея совершить такой поступок, ведь раньше за ним ничего подобного не было замечено.

— Мой папа был хорошим человеком, он не был запойным и никогда не употреблял запрещенных веществ. У нас нет версий, что могло произойти с ним в то утро, — рассказывает журналисту «КП-Самара» Елена Щекочихина.

Сергей раньше ничего подобного не делал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам родственников, на работе у Сергея тоже все было хорошо. Он вместе со своим братом Владимиром работал в одной из строительных фирм в Самаре. Также Сергей не был замечен в каких-либо криминальных историях и не имел долги. Не понятно, почему Сергей Щекочихин в спешке выбежал из дома в 5 утра среди рабочей недели без телефона и в домашней одежде.

— Мы запросили детализацию звонков с мобильного отца. Там не было никаких звонков с подозрительных номеров, также не было вызовов перед тем, как он ушел из дома, — говорил дочь пропавшего Сергея.

На видеозаписях с камер наблюдения во дворе дома видно, как мужчина буквально бежит по двору. Родственники позже просмотрели другие записи с камер и не нашли подтверждения, что за Сергеем мог кто-то гнаться или следить — он был совершенно один в то утро во дворе дома на 6-ой просеке.

Дочь Сергея Щекочихина рассказала, что в ту ночь ее отец жаловался своей жене на бессонницу. Мужчина недавно перенес заболевание коронавирусом, кроме того, отсутствие спокойного сна можно объяснить переживаниями Сергея за свою больную престарелую маму.

— Моей бабушке, маме отца, уже 80 лет. У нее старческая деменция и она начала плохо узнавать нас. Папа очень сильно переживал за нее и всегда старался быть рядом и помогать ей вместе с родным братом Владимиром. — говорит Елена.

Ищут всем городом

В первый день, 9 ноября 2021 года, поиски пропавшего Сергея Щекочихина вели волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Сейчас они помогают информационно, и расклейкой ориентировок по городу. На помощь родственникам начали приходить и неравнодушные местные жители, десятки человек ищут Сергея рядом с его домом и на достаточном удалении. В течение трех дней были обследованы все просеки, а также территории в районе улиц Демократической, Димитрова, проспекта Кирова, Солнечной, Дубков, Студеного оврага.

— Мы ни на минуту не сомневаемся, что он вернется. Не приятно читать в социальных сетях о предположениях равнодушных людей. Обидно, когда незнающие люди пишут гадости, не зная его лично — говорит Елена Щекочихина.

К поиску подключились волонтеры и местные жители. Фото: "ЛизаАлерт"

Родственникам пропавшего приходит много сообщений, что Сергея якобы видели в разных частях города, но, к сожалению, это не он. Супруга каждый день обзванивает больницы, а при поступлении неизвестных мужчин они срочно выезжают, чтобы узнать в них своего мужа. Третий день никаких зацепок все еще нет.

Если вы видели Сергея Щекочихина, просьба позвонить по телефонам горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52, либо обратиться в ближайший отдел полиции или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Самары вышел из дома без верхней одежды и пропал

Дочь мужчины просит помочь в поисках отца (подробности)