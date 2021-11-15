Головой ребенка разбили тарелку: старший сын матери-кукушки из Тольятти рассказал, как живется его братьям и сестрам

Детей уже изымали из семьи, но потом вернули обратно, хотя пятилетняя девочка жаловалась на побои Фото: Предоставлено "Комсомолке"

3 ноября тольяттинские волонтеры приехали проведать неблагополучную семью. Их встретили голодные раздетые дети, которые были в квартире абсолютно одни. Окна распахнуты настежь, пятеро детей мал-мала меньше развлекают себя сами. Корреспонденту «КП-Самара» удалось связаться с Александром, это старший сын Полины Ю. – той самой многодетной матери, которая просто заперла свое семейство дома одних. Причем не в первый раз.

Мать-кукушка

- Я не считаю эту женщину своей матерью, - честно признался Александр. Сейчас ему 20 лет, он занимается ландшафтным дизайном, живет в Саратове. – Когда мне было полтора года, отец забрал меня, а ее лишил родительских прав. До сих пор благодарен ему за это. Есть люди, которые дрессируют животных. Эта женщина дрессирует собственных детей. Они не имеют права жаловаться, они не должны привлекать внимание, они «получают леща» просто за то, что у взрослых плохое настроение.

Полина Ю. из Тольятти родила восемь детей. В отношении старших лишена родительских прав. С ней остаются еще шестеро: кому сколько лет.

Александра от матери забрал отец, когда ему было полтора года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам Александра, в семье есть четкая иерархия: старшие присматривают за младшими, ослушаться мать нельзя, она имеет право гулять и веселиться, дети в это время остаются одни. Когда приезжает ее сожитель Алексей, в доме должно быть тихо, иначе можно попасть ему под горячую руку.

- У моего брата Сережи (имена детей изменены) есть шрам на лице. Я совсем недавно узнал, откуда, - рассказал Александр корреспонденту «КП-Самара». – Однажды Леша пришел домой и был, что называется, не в настроении. Дети в это время кушали на кухне. Не знаю, чем «разгневал» его Сережа, и был ли на самом деле какой-то повод, но Леша ударил его так, что Сережа ударился головой о тарелку, которая стояла перед ним. Тарелка разбилась, осколки порезали ему лицо.

Конечно, об этом никому не сообщили. Также никто не знает, что маленькая Катя спит на полу на одной лишь подушке – об этом она тоже рассказала брату. Лишь однажды девочка пожаловалась в детском саду на свою участь, детей из семьи изъяли, но потом вернулись обратно. С тех пор Катя молчит и старательно делает вид, что не умеет разговаривать вовсе.

«Я не знал, что так будет. Я не хочу такой жизни. Меня никто не любит – ни там, ни здесь, мне плохо», - плачет в трубку Александру младший брат Миша, который сначала жил с отцом, пришелся там «не ко двору», а потому теперь живет с матерью.

Органы опеки говорят, что для детей были созданы все необходимые условия Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Проверка продолжается

После публикации на сайте «КП-Самара» детей у Полины забрали. Всех, кроме одного – 14-летний Миша остался с матерью.

- Эта семья состоит на учете служб системы профилактики Тольятти с 2011 года, - сообщили «Комсомолке» в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. - Мать на контакт со специалистами служб идет. Рекомендации старается исполнять, но не всегда в полном объеме. Ей помогали с трудоустройством, прохождением ПМПК с детьми, выделением для них мест в детских садах, оформлением льгот и пособий, семья вовлекается в культурно-массовые мероприятия, организована дополнительная занятость детей.

Органы опеки говорят, что регулярно бывали у Полины дома: мол, только с 1 октября до момента изъятия детей они заходили туда четыре раза, но ничего подозрительного не замечали:

- В ходе посещений фактов, угрожающих жизни и здоровью детей, не выявлено, - объясняют в минсоце. - У детей имелось все необходимое для удовлетворения жизненно важных потребностей: разнообразное питание, одежда по возрасту и сезону, отдельные спальные места, игрушки, книги, в наличии была необходимая мебель и бытовая техника. Арендуемое жилое помещение - благоустроенное, все коммунальные услуги предоставляются в полном объеме. Поведение детей соответствует их возрасту и личностным особенностям. Оснований для применения к матери крайних мер семейно-правовой ответственности в виде ограничения (лишения) родительских прав не установлено.

Волонтеры же застали детей раздетыми, неухоженными и голодными Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас в дело вмешались следователи. Они одновременно проверяют, каково жилось детям и есть ли в действия их матери состав преступления, плюс анализируют работу органов опеки: это уже не первый случай, когда в Тольятти дети страдают от действий своих родителей. Напомним, в 2019 году в Тольятти была убита 2-летняя Ксюша: в той семье «нелюбовь» к девочке тоже начиналась с того, что она спала на полу на матрасике, который больше напоминал коврик.

По некоторым данным, Алексей, который не раз поднимал руку на детей, уже имеет судимости, в том числе за совершение тяжких преступлений, при этом мужчина, возможно, не только употребляет наркотики, но и хранит их дома – в той самой квартире, где дети так часто оставались без присмотра.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Самарской области:

- Прокуратурой Центрального района г.Тольятти организована проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана оценка действиям матери по исполнению обязанности по воспитанию детей, а также должностных лиц органов системы профилактики.

Кроме того, прокуратурой взяты на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной следственными органами по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.

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https://www.samara.kp.ru/daily/28353.5/4499247/