«Крылья Советов» — «Урал» 20 ноября 2021 года: прогноз на матч 15-го тура РПЛ

Иван Сергеев перед матчем получил памятную футболку - за юбилейные 50 игр за "Крылья Советов" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Урал» — 3-1.

«Крылья Советов» принимают «Урал» в 15-м туре Тинькофф РПЛ. Делимся прогнозом на матч, который 20 ноября 2021 года пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Крылья» завершают первый круг на хорошей ноте. Они на шестой строчке в турнирной таблице, одержали две победы подряд и не намерены останавливаться. Наверняка, большое желание проявить себя будет и у Ивана Сергеева, который после вызова в сборную сбрил бороду — как и обещал ранее. Хозяева считаются фаворитом предстоящей встречи, в случае триумфа они могут оказаться в первой пятерке — совсем неплохо для новичка Премьер-лиги.

«Урал» не в лучших кондициях. Команда из Екатеринбурга пока идет на последнем месте в чемпионате России. «Шмели» одержали всего две победы. С забитыми мячами у них есть проблемы. Впрочем, волжанам не стоит расслабляться — последние два матча подопечные Игоря Шалимова сыграли вничью 0-0. Речь идет о противостояниях с «Химками» и лидером турнира — питерским «Зенитом».

Букмекеры также отдают предпочтение принимающей стороне. Средний коэффициент на «КС» — 1,7. На ничейный исход — 4. На гостей — 5,55.

Стоит добавить, что коллективы хорошо знают друг друга. Во время пауз на игры сборных они часто проводили контрольные поединки. Поэтому разведки ждать не стоит — футболисты сразу постараются действовать на результат.

Рассудит соперников Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На ВАР будет работать небезызвестный Сергей Карасев. Стартовый свиток прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому). Видео трансляция будет показана по «Матч ТВ». Следите за игрой на сайте «КП-Самара».