Мама найденной в Самаре мертвой девочки оставила записку. И вот что в ней было

Тело девочки нашли на съемной квартире Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Самаре правоохранители продолжают выяснять обстоятельства гибели четырехлетней девочки. Ее тело нашли в квартире на улице Санфировой вечером 20 ноября 2021 года. Следователи не исключают, что ребенка лишили жизни и проводят проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ — «Убийство».

Примерно в 19:40 20-го числа труп обнаружил брат владельца жилплощади, приехавший после того, как мама малышки позвонила утром и заявила, что ни съезжают. Дверь была открыта. Ребенок находился в комнате. Сказать, что смерть криминальная, эксперты пока не могут.

— На ней при первичном осмотре не зафиксировали следов насилия. Была версия об отравлении, но она пока не нашла подтверждения. Проверяли и то, что ее задушили подушкой, но и на это ничего не указывает. Причины смерти продолжают устанавливать специалисты, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Информацией о том, что девочка чем-то болела, у силовиков нет. Между тем они нашли улику, которая делает эту ситуацию еще более загадочной. На холодильнике в помещении лежала записка от имени матери погибшей — 41-летней Екатерины Б. Редакции «Комсомолки» стало известно ее содержание:

«Девочки! Нет больше сил выкручиваться. Если читаете это, значит нас нет уже в живых. В Самаре есть «кризисный центр для женщин», позвоните туда. Они с удовольствием заберут наши вещи, игрушки и посуду. Мне все некому отдать, пусть заберут нуждающимся женщинам. Екатерина».

Самой Екатерины на месте трагедии не было. Где она — никто не знает. Местонахождение женщины сейчас устанавливают оперативники. Не исключено, что пропавшая покончила с собой, но подтверждений этому тоже на данный момент нет.

Отметим, что разыскиваемая уже попадала в поле зрения борцов с преступностью. Екатерину дважды судили за мошенничество. В общей сложности у нее не меньше десяти эпизодов. Дама обманывала людей, заинтересованных в имущественных сделках.

Разбирательства по факту случившегося продолжаются. Решения об уголовном деле пока не принято. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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В своем послании женщина уверяет, что ее нет в живых и просит сдать все вещи в кризисный центр (подробности)