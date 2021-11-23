«Это какой-то фейк, у него все было хорошо»: почему на рейсе Египет-Самара погиб мужчина

У Александра остались жена и маленькая дочка Фото: соцсети

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ?

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах странной трагедии, произошедшей на борту самолета, который летел из Шарм-Эль-Шейха в Самару. Минувшей ночью там скончался Александр Докшин, который возвращался на родину — к своим родным. 12 ноября ему исполнилось 48 лет.

Александр в этот раз летал один. Как говорят знающие его люди, иногда он так делал в свой день рождения. Возможно, просто хотел побыть наедине со своими мыслями. Вообще, путешествовать он любил, чаще, конечно, с семьей — с любимой женой и дочкой, которая учится в начальной школе. Также мужчина увлекался рыбалкой, да и вообще был активным и добрым человеком.

— Он работал механиком в автосалоне. Саша отличный, компанейских друг. Никогда не был замкнутым, всегда готов помочь, если что-то нужно. В семье своей души не чаял, — поделилась с корреспондентом «КП-Самара» знакомая погибшего Татьяна Иванова (личные данные изменены).

Но что же тогда случилось? Как мог примерный семьянин, у которого в жизни все хорошо, лишиться жизни? Более того, по предварительной версии, он покончил с собой. Товарищи Александра не хотят в это верить.

— Это какой-то фейк, у него все было хорошо. Коллеги с ним буквально вчера созванивались. Думаю, что суицид — это исключено, — продолжает Татьяна.

Наша собеседница добавляет, что у мужчины были проблемы со здоровьем. Возможно, это как-то сказалось на том, что произошло:

— У него был инсульт два года назад. Может быть, что случилось сейчас, самому ему просто незачем было накладывать на себя руки.

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Известно, что во время своего путешествия Докшин отравился местными деликатесами. Даже попал в больницу, где ему ставили систему для очистки организма. Тем не менее, перед вылетом Александр был на связи со своими близкими. Не исключено, что ему вновь стало плохо и он просто не смог стерпеть боли. Знакомые мужчины не отрицают такой вариант. По словам очевидцев, самарец вел себя странно перед посадкой, был растерян и будто бы говорил сам с собой.

Про депрессию в окружении Александра никто не говорит. Известный факт, что те, кто рядом, ее могут не замечать, но, кажется, здесь совсем не тот случай. В подавленном состоянии Докшина никто не видел.

Ивестно, что пассажир после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что встревожило бортпроводников.

— Пассажира обнаружили без сознания — с признаками суицида. О ситуации доложили командиру воздушного суда, тот принял решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире, — сообщил «Комсомолке» представитель авиакомпании S7 Airlines.

Три медработника, присутствовавшие на этом рейсе, в том числе и реаниматолог, пытались завести сердце Александра вплоть до приземления самолета. После посадки его передали местным врачам, но несмотря на все реанимационные действия он, к сожалению, скончался.

— По согласованию с консульством РФ в Египте погибшего пассажира транспортировали в Самару в багажно-грузовом отделении для передачи родственникам. Рейс вылетел из Каира в 23:10 по местному времени 22 ноября и приземлился в Самаре в 5:09, — отметили в S7 Airlines.

Проверкой по факту трагедии сейчас занимаются в Центральном межрайонном следственном управлении на транспорте СК России. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Александр Докшина.

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