Полицейские показали видео нападения женщины с топором и ее сына на офис микрозаймов в Жигулевске

Женщина достала топор из-за спины Фото: скриншот

Полицейские рассказали о раскрытии разбойного нападения на микрофинансовую организацию в Жигулевске. Как уже сообщали журналисты «КП-Самара», 29 октября туда ближе к концу рабочего дня ворвались двое неизвестных — женщина и парень. Они требовали денег, а налетчица даже ударила сотрудницу офиса топором. Преступникам в итоге пришлось уйти ни с чем, а вскоре подозреваемых задержали — ими оказались 47-летняя Ирина П. и ее 19-летний сын Вадим.

Как отмечают правоохранители, орудие злоумышленники оставили на месте происшествия — его отправили на экспертизу. Также изучены камеры наружного наблюдения, на которых видно, как в помещение зашли неизвестные, лица которых скрывали капюшоны.

— После непродолжительного разговора злоумышленница достала из-за спины топор и обухом несколько раз ударила по руке менеджера компания. Во время нападения та смогла отобрать орудие нападавшей, и незнакомцы скрылись, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Молодого человека задержали первым, а потом его мать Фото: соцсети

Пострадавшая девушка подробно описала внешность своих обидчиков. Стражи порядка составили ориентировки и распространили их среди личного состава. Это дало свои плоды.

— Один из участковых узнал в нападавших людей, проживающих на его закрепленном участке. Женщина работает охранником. Ее сын безработный. Ранее они судимы не были, — добавляют в МВД.

Парня сотрудники уголовного розыска задержали на одной из улиц Жигулевска. Вечером того же дня на территории микрорайона Г-1 представители патрульно-постовой службы поймали его мать. В ходе допросы они полностью признались в содеянном и объяснили, что просто хотели получить легкие деньги.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемые взяты под стражу. Расследование продолжается. Не исключено, что задержанные причастны и к другим преступлениям.

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