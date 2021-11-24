Свежие новости о «Крыльях Советов» на 24 ноября 2021: переговоры с Зиньковским и перспективы Ежова

«Крылья» предложили Зиньковскому (на фото) улучшенные условия. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» закончили первый круг сезона на седьмом месте в Премьер-лиге. Перед 15 туром подопечные Игоря Осинькина могли запрыгнуть и в четверку, однако сыграли вничью с аутсайдером чемпионата «Уралом» 1:1. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 24 ноября 2021.

«Это не потолок наших возможностей»

Это сказал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин, подводя итоги первого круга. По словам специалиста, команда хорошо провела этот отрезок сезона.

- Мы набрали достаточно много очков. И перед сезоном, и после первых туров о таком количестве очков можно было только мечтать. Считаю, что мы хорошо провели этот отрезок. Он был достаточно сложный, особенно сложным было начало. То, как мы вместе отреагировали, какие решения принимали, как тренировались - это все позволило нам в оставшихся матчах сезона выйти на другой уровень, а этот уровень позволил набирать очки. Сейчас мы смотрим на все под другим углом, с другим настроением. Мы точно не на потолке своих возможностей, - приводит слова Игоря Осинькина пресс-служба «Крыльев».

«Крылья» готовятся к «Нижнему Новгороду»

Доказывать, что команда не уперлась в свой потолок, надо будет уже в ближайшее воскресенье, 28 ноября, самарцы сыграют на выезде против «Нижнего Новгорода». В первом круге «Крылья» обыграли нижегородцев благодаря дублю Владислава Сарвели.

Помочь команде в этой встрече точно не смогут Данил Пруцев и Дмитрий Иванисеня (у обоих перебор желтых карточек), а также Денис Якуба и Евгений Фролов (они работают по индивидуальной программе).

Зато вернулись в общую группу Сергей Божин и Дмитрий Кабутов.

Переговоры с Зиньковским

Переговоры «Крыльев» и Антона Зиньковского по поводу продления контракта в активной стадии. Самарцы предложили полузащитнику лучшие условия, чем в действующем контракте, который истекает в декабре.

Ранее сообщалось, что футболист не принял решение, остаться в «Крыльях» или нет. Ходили слухи, что в Зиньковском заинтересован «Спартак».

Похвала Кержакова

Другой атакующий полузащитник «Крыльев» Роман Ежов тоже засветился в медиаполе на этой неделе. Лестно о футболисте отозвался бывший форвард сборной России, «Зенита» и «Севильи» и главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков. Специалиста спросили про игрока, у которого есть большой потенциал.

- Ежов - это пример футболиста, который может стать реально хорошим, сильным футболистом, для сборной в том числе. У него есть качества, скорость. Сейчас очень мало футболистов с хорошей скоростью. Футбол сейчас такой, что если у тебя нет скорости, то вряд ли ты можешь заиграть, - сказал Кержаков в выпуске передачи «50 вопросов. Спорт». Цитата по sport24.ru.