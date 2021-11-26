Ольга Осетрова: «Помогаем не только пациенту, но всей его семье»

Фото: Самарский хоспис.

За два года сплошного локдауна мы устали от страха за своих близких, потере смыслов и полной неопределенности – и, поправляя на лице голубенькую маску, послушно сканируя кюар-код, не успеваем подумать о людях, которым приходится еще тяжелее. Поговорили с главным врачом самарского хосписа о том, как они с коллегами придумывают радовать своих пациентов, как щедро возвращают надежду и уверенность в завтрашнем дне их семьям. О том, каково это – быть последним прибежищем в дни беды, сохраняя тепло, заботу и безграничную доброту.

Будто бы измельчал океан

Когда пандемия только была объявлена, никто не предполагал, что всё это затянется так надолго. Но вирус не отступает, мутирует, люди болеют – и наши пациенты, и их родственники; сейчас кроме ковида мы получили еще и постковид – синдром, с которым еще долго предстоит разбираться. Это огромная проблема, и нам знакома только самая малая ее часть.

С каждым днем всё воспринимается острее, болезненнее: и недостатки медицинской помощи, и известные ограничения, и дистанционное обучение, и удаленная работа, и недостаток финансов. Будто раньше океан прикрывал подводные камни, а с отливом обнажилось скалистое дно.

Это очень заметно по нашим подопечным семьям, и, благодаря Президентскому гранту «Улучшение оказания социально-психологической помощи пациентам хосписа в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» мы многое смогли сделать. И будем продолжать, даже когда грант закончится.

Фото: Самарский хоспис.

Когда забираем к себе

Наша выездная служба замечательно работает на дому, и это чаще всего самое лучшее – чтобы человек был там, где и стены помогают. Но бывают ситуации, когда никак не обойтись без стационара: в первую очередь, конечно, это сложная боль. Её не удается купировать линейно, нужно подбирать комбинации препаратов, дозировку – и, если с этим не удается справиться в домашних условиях, мы берем пациента к себе.

Иногда возникает и острая социальная потребность в помощи: в ноябре лежала у нас пациентка, очень хорошая женщина – Елена. Жила она с двумя взрослыми дочками, и младшая, 35-летняя, с рождения больна ДЦП, с проблемами в ментальной сфере с уровнем интеллекта 3-летнего ребенка. Маму она очень любила, лежала рядом, обнимала. Было бы неправильно и жестоко, если бы мама умирала у нее на глазах. Вместе со старшей дочерь, очень преданной семье, мы убедили Елену переехать к нам. Она недолго пробыла, меньше недели. Ушла спокойно. И расставание было, но более мягким и щадящим.

А часто семье просто нужно дать время на передышку, и пациент возвращается в «отдохнувший» дом. Иногда же случается, что человек живет в семье, но чувствует себя одиноким. Одиночество бывает разным, особенно в болезни. Помочь в последние дни жизни, когда человек чувствует себя «чужим среди своих», и даже воссоединить семью – большое счастья для всех нас

Но тут надо всегда очень четко думать: каково ему будет у нас в теперешней ситуации карантина и ограничений, и нужно сделать, чтобы не было ни страха, ни тревоги, не депрессии. Чтобы было хорошо. Мы, конечно, стараемся: где вы видели, чтобы медсестра играла в шахматы с пациентом? В Самаре – точно только у нас!

Фото: Самарский хоспис.

Радость в корзинке

Мы сейчас ездим по области, обучаем сотрудников отделений паллиативной помощи, всему, чему научились за двадцать пять лет нашей работы и чему научили нас наши учителя. Это у нас проходит в рамках нового гранта «Расширение территории качества паллиативной помощи в Самарской области». На днях были в Чапаевской ЦРБ и там показывали, как безопасно переместить в кровати лежачего пациента, как избежать профессионального выгорания, привезли книги от Фонда Вера и буклеты от нас. Рассказали, что врачи круглосуточной «горячей линии» хосписа могут ответить не только на вопросы самих пациентов и их близких, но и медицинских работников. Сотрудников очень впечатлили рассказы о корзинке радости, тележке творчества. Мы поделились, как можно создать максимально комфортную, домашнюю обстановку, включая возможность чаепитий со сладостями, занятий по интересам – вышивание, аппликация, лепка, разгадывание головоломок и так далее. Благодаря гранту мы имеем право говорить об этих инициативах не как о какой-то необязательной затее, а поставить их «на флаг». Хотим, чтобы так было везде, во всех паллиативных отделениях, потому что это – неотъемлемая часть паллиативной помощи.

Жизнь – на всю оставшуюся жизнь. Создание особой доверительной и теплой атмосферы позволяет пациентам пребывать в любви, заботе, ласке. Это делает их последние дни светлыми, тихими – так оно и должно быть.