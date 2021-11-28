«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» 28 ноября 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ

"Крылья Советов" в первом круге обыграли "Нижний Новгород" со счетом 2-0 Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Нижний Новгород» принимает на своем одноименном стадионе самарские «Крылья Советов». В воскресенье 28 ноября 2021 года игра 16-го тура Тинькофф РПЛ начнется в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому). Она обещает получиться интересной.

У гостей дела получше, чем у соперника. Они закончили первый круг на седьмой строчке в турнирной таблице, что совсем неплохо для новичка Преьмер-лиги. Здорово смотрится атакующая линия коллектива Игоря Осинькина — Ежов, Сергеев, Зиньковский и Сарвели способны вскрыть любую оборону. Трое из них уже попадали в поле зрения тренера сборной Валерия Карпина. У «КС» перед этим поединком есть потери — дисквалифицированы игроки центра поля Пруцев и Иванисеня.

«Нижний Новгород» совсем недалеко от зоны вылета. Команда потерпела в РПЛ пять поражений подряд. Началась неудачная серия как раз в Самаре — 0-2 от «КС». И если в начале сезона дела у подопечных Александра Кержакова шли хорошо, они набирали много очков, то сейчас ситуация не очень. В последнем туре нижегородцы уступили «Зениту» со счетом 1-5. Сегодня хозяева постараются реабилитироваться, ведь матч посвящен в том числе и 800-летию ее родного города. Атмосфера на арене будет праздничная.

Между собой соперники встречались семь раз — в ФНЛ и РПЛ. У «Крыльев» пять побед, у «Нижнего» одна. Еще одна встреча завершилась миром.

Букмекеры считают «Крылья Советов» фаворитом в предстоящем поединке. Коэффициент на них — 2,09. На ничью — 3,62. На «Нижний Новгород» — 3,7.

Главный судья — Виталий Мешков из Дмитрова. Он даст стартовый свисток в 15:00 по самарскому времени. Видео трансляция будет вестись на «Матч.Премьер».

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