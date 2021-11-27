Врачи говорили жительнице Новокуйбышевска о бесплодии. А она родила восьмерых

Врачи сказали Людмиле, что у нее может никогда не быть детей. А она родила восьмерых

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Традиционно каждый год накануне этого дня многодетные жительницы Самарской области получают региональные награды – признание их самоотверженного и такого важного материнского труда. Но главная награда для каждой матери – улыбки и счастье ее детей. Многодетные жительницы Самарской области рассказали журналисту «КП-Самара» о том, что помогает им растить и воспитывать детей.

«Труднее всего было решиться на третьего»

Если бы в юности Людмиле Евтюхиной из Новокуйбышевска кто-нибудь сказал бы, что у нее будет восемь детей, она бы вряд ли в это поверила. Еще в подростковом возрасте она перенесла серьезную операцию, из-за которой сама возможность забеременеть в будущем оказалась под вопросом.

- Врачи говорили мне – очень велик шанс бесплодия, скорее всего я не смогу иметь детей, - вспоминает Людмила Евтюхина. – Но мы с мужем очень верующие люди, и не оставляли надежды. И каждого ребенка мы потом воспринимали как настоящее Божье чудо, как дар Божий.

Большая и дружная семья Евтюхиных

Первого ребенка Людмила родила в 19 лет, через год – второго.

- Мы были молодыми, неопытными, все трудности учились преодолевать вместе, - рассказывает Людмила Евтюхина. – Муж – единственный ребенок в семье, у меня всего одна сестра. Так что психологически труднее всего было решиться на третьего, а дальше уже было легче. После шестого ребенка врачи в роддоме шутили – мол, мы примем вас теперь только с внуками. Но я побывала у них еще дважды. С восьмым ребенком и беременность, и роды были сложными, но, к счастью, все закончилось хорошо.

Старший сын Евтюхиных уже женился, а Людмила стала бабушкой

Сейчас старшему сыну Людмилы 23 года, младшему – всего 5 лет. Но в семье уже подрастает еще одна малышка – годовалая внучка.

- Конечно, не все и не всегда гладко - это жизнь, в ней есть место и радостям, и трудностям, - пожимает плечами Людмила. – Но главное, чтобы в семье всегда царили взаимопонимание, поддержка, терпение. А еще – вера, надежда и любовь.

«Я и еще пятерых бы родила»

Люция Кутлуева из Шигонского района признается – она обожает детей. Именно любовь к детишкам привела ее в профессию учителя - Люция Фаритовна много лет преподавала в сельской школе химию и биологию. И именно любовь к малышам привела к созданию большой многодетной семьи, в которой царят взаимопонимание и любовь.

Люция Кутлуева и ее супруг очень любят детей

В семье Кутлуевых четыре дочери и сын. Старшей, Софии, уже 25, младшая, Дарина, учится в четвертом классе. Люция признается: сложнее всего было со старшей - родители далеко, помочь некому, пришлось постигать все премудрости воспитания самостоятельно. Но молодая семья справилась. Следом появился сын Данила, еще через несколько лет одна за другой три младшие дочери. А потом – еще двое приемных мальчиков.

- Это были мои ученики, у них погиб отец, а мать умерла еще раньше, - вспоминает она. – Мальчики учились в 8 и 9 классах, у них была родня в городе, но возникли бы сложности с адаптацией в городской школе. Поэтому по договоренности с их родными мы взяли их к себе, и они жили у нас, пока не доучились. Сейчас они от нас уехали, но мы до сих пор иногда общаемся.

Дочки - папина радость.

Сейчас Люция Кутлуева задумалась о том, чтобы взять в семью еще несколько приемных детишек.

- Я очень люблю детей, если бы не проблемы со здоровьем – еще пятерых бы родила, - признается она журналисту «КП-Самара». – Поэтому хочу взять приемных, уже готовлю к этому мужа и детей. Уверена, что они их хорошо примут.

Люция Кутлуева поделилась своими секретами воспитания подрастающего поколения.

- Детей не надо жалеть. Надо создавать им условия для развития – и обязательно хвалить за малейшие успехи и достижения, - говорит она. – Дети обязательно должны трудиться – только так они поймут, как это трудно, только так смогут оценить труд родителей и свой собственный труд и успехи. А значит – уже не будут зависеть от оценки и мнения окружающих. Мои дети с малых лет помогают по хозяйству, вносят свой вклад. Это воспитывает характер, внутренний стержень.

КОНКРЕТНО

С 2007 года по настоящее время знаком отличия «Материнская доблесть» I и II степеней в Самарской области награждены 4877 многодетных матерей, из них 3815 награждены I степенью, 1051 - II степенью. В 2021 году этой высокой награды удостоены 38 жительниц региона.

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