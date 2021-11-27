Силовики задержали исполняющего обязанности гендиректора "Тольяттиазота" в Самарской области накануне собрания акционеров

В пресс-службе крупнейшего производителя аммиака из Тольятти заявили о рейдерском захвате. Фото: Тольяттиазот

В Тольятти накануне внеочередного собрания совета акционеров на предприятии "Тольяттиазот", поздно вечером 21 ноября 2021 года, задержали исполняющего обязанности генерального директора Андрея Бобкова. Сейчас адвокаты топ-менеджера выясняют все обстоятельства и причины такого решения, сообщили в пресс-службе одного из ведущих производителей аммиака в России.

Задержание произошло уже после того, как днем Андрей Бобков направил в адрес прокуратуры, ФСБ России и Следственного комитета заявление о происходящем рейдерском захвате (имеется в распоряжении редакции). Он рассказал, что утром 26 ноября в 9.00 на территорию предприятия подъехали несколько машин Росгвардии и ОМОН, которые заблокировали въезд и выезд машин, перевозящих опасные химические вещества для нужд производства. Также с территории удалили охранников частной организации, которые несли там службу.

Он подчеркнул, что такие действия могут стать причиной катастрофы, ведь предприятие относится к первому классу опасности и блокировка реагентов и сырья вредит производству, к тому же оно относится к непрерывным, а любая остановка может иметь негативные последствия вплоть до ЧП.

В заявлении Андрей Бобков высказал подозрения о проводящемся рейдерском захвате со стороны конкурента - компании АО "ОХК Уралхим".

- Считаем, что данные действия осуществлены в преддверии назначенного на 27 ноября 2021 года совета директоров, его инициировала компания "Уралхим" для незаконной смены директоров "Тольяттиазот" и рейдерского захвата нашего предприятия, прямого конкурента компании, - отметил Бобков в своем письме.

Конфликт между Тольяттиазотом и его миноритарным акционером Уралхим продолжается уже около десяти лет, ранее также предпринимались попытки рейдерских захватов. Пока с вопросами правоохранителей работают юристы предприятия и адвокаты самого задержанного топ-менеджера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нам будет нечем кормить детей»: рабочие встали на защиту ТОАЗа

Что угрожает крупнейшему предприятию региона? (подробности)

Нужно ли России новое дело «ЮКОСа»?

Известный экономист поделился своим мнением о ситуации вокруг «Тольяттиазота» (подробности)