«Выросло поколение тиктокеров»: В Астрахани неизвестные надругались над Братской могилой

Вандалы осквернили Братскую могилу советских воинов в Астрахани. ФОТО: Пресс-служба администрации города Астрахань

Вандалы осквернили Братскую могилу советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне в Астрахани. Повреждениях элемента мемориала обнаружили сотрудники муниципального предприятия "Чистый город" во время проверки территории. Злоумышленники отпилили часть винтовки, расположенной на мемориале.

На место ЧП сразу вызвали полицию, правоохранители прибыли довольно быстро, осмотрели место происшествия, провели все необходимые экспертизы.

Жители города произошедшим возмутились: большинство из них предполагает, что сделать это могла только молодежь.

- Выросло поколение тиктокеров! - возмущаются одни.

- Ищите в металлоломе, - говорят другие.

Преступников обязательно найдут. Фото: пресс-служба МВД РФ по Астраханской области

В администрации Астрахани такое происшествие назвали ужасным вандализмом, заметив, что это не просто проступок.

- Злоумышленники причинили не только материальный ущерб. Они покусились на светлую память о людях, сражавшихся за свободу нашего народа от фашизма, - отметили здесь.

Председатель Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи Александр Даиров назвал поступок вандалов циничным, мерзким, которому нет и никогда не будет оправдания.

- Огромное количество волонтеров и неравнодушных людей постоянно приходит на это кладбище, помогает наводить порядок. Здесь похоронены сотни наших земляков, защищавших Родину от фашизма. Это особое место в Астрахани, поистине священное. Не случайно на мемориале есть такие слова «Склоним головы перед их именами». И именно рядом с этой фразой произошло осквернение памятника. Очевидно, что злоумышленники действовали целенаправленно. Очень важно их найти и наказать по всей строгости закона, - отметил Даиров.

На городское кладбище, где расположена Братская могила, прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая осмотрела место происшествия. Сейчас правоохранители ищут преступников, которых намерены наказать по закону.

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