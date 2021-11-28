«Думал, что спасает напарника»: в Самарской области конвоир прострелил себе палец и ногу своего коллеги

Молодой полицейский случайно уснул и ему показалось, что на напарника напали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурной части Красноармейского района Самарской области произошло ЧП – полицейский выстрелил в своего напарника и покалечил себя.

Около четырех часов утра 26 ноября 2021 года полицейские охраняли осужденного за кражу 30-летнего мужчину, который накануне поранился и находился в хирургическом отделении Красноармейской ЦРБ. 23-летний сержант полиции задремал, а в этот момент в палату зашел его напарник.

- Спросонья сержанту показалось, что осужденный встал с кровати и напал на коллегу. Пытаясь спасти старшего сержанта от несуществующей опасности, молодой полицейский совершил два выстрела из табельного оружия, - рассказали «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

В результате старший сержант получил сквозное пулевое ранение в правую ногу. Кроме того, «бдительный» конвоир затвором повредил себе указательный палец. Медики осмотрели пострадавших и оказали необходимую помощь. Сейчас полицейские чувствуют себя хорошо.

Сержант, открывший огонь в больничной палате, позже объяснил руководству, что воспользовался табельным оружием по неосторожности. Когда он задремал, в палату вошел старший сержант, чтобы поставить свой телефон на зарядку. От шороха молодой человек проснулся и схватился за пистолет.

Сейчас эту версию проверяют сотрудники правоохранительных органов. После сообщения о ЧП в районной больнице, туда прибыли руководители О МВД по Красноармейскому району во главе с начальником отдела полиции, а также представители районной прокуратуры и Следственного комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области офицер ранил солдата-срочника

На офицера завели уголовное дело (подробности)