«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» не смогли забить голов друг другу

Игра получилась не самой веселой Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Нижний Новгород» принимал «Крылья Советов» в 16 туре Тинькофф РПЛ. 28 ноября соперники открывали для себя второй круг, и поединок получился весьма напряженным.

Игра сначала проходила в равном темпе, но потом «Крылья» завладели мячом. Подопечные Игоря Осинькина больше атаковали, но до ударов по воротам почти не доходило. Первым в створ пробил защитник гостей Бейл. Нигматуллин спокойно справился с его дальним выстрелом.

«Нижний» действовал вторым номером. Коллектив Александра Кержакова рассчитывал на контратаки, но футболисты «КС» не давали им шанса на это.

Первый тайм получился весьма скучным. Острых моментов команды так и не создали. На перерыв самарцы и нижегородцы ушли со счетом 0-0.

В дебюте второй половины хозяева провели несколько хороших атак. В завершающей стадии им не хватило совсем чуть-чуть до решающего удара.

Дальше игра снова подуспокоилась. Мяч перешел уже к гостям, которые оказывали на оборону «Нижнего Новгорода» серьезное давление. Доходило дело и до ударов по воротам, но все они оказывались неточными.

Тренеры пытались усилить игру заменами, но и они не сильно повлияли на ход матча. Впрочем, Горбунов и Эннин, появившиеся по ходу встречи на поле, могли соорудить гол, но канадец после острого паса попал в защитника.

В концовке «Крылья Советов» атаковали больше. Но защитники и Нигматуллин не позволили им создать острые моменты. Некоторые удары по-прежнему шли мимо ворот.

Поединок так и закончился со счетом 0-0. «Нижний Новгород» продолжает находиться в опасной зоне, а «Крылья» обосновались в середине турнирной таблицы.

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