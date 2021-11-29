Киска, отдай миску! Попробовала кошачий корм и вот что могу о нем рассказать

Кошачий корм хочется попробовать любому кошатнику

Мои кошки питаются лучше, чем я. Этот прискорбный факт я констатировала вечером, открывая им пакетик с индейкой и гарниром а ля рататуй. На завтрак у этих товарищей было нежное рагу, а накануне он изволил отведать тушеной говядины с томатами. И пока я доедала остатки плова из холодильника, моих питомцев дожидалась "томленая индейка с горошком" и «говяжьи ломтики в соусе».

Есть можно

Пожалуй, почти каждому настоящему кошатнику хоть раз в жизни приходила идея попробовать кошачий корм. Сухие подушечки, помню, мы жевали в студенчестве: ничего так закуска. А вот что продают в этих пакетиках? Пахнет-то и в самом деле неплохо. Да и лопают их мои пять пушистых гениев так, что за ушами трещит. Может, и мне понравится?

И я решаюсь на бесчеловечный эксперимент над собой, чтобы разом ответить на терзания всех кошатников мира. В магазине на меня смотрят удивленно: я прошу по одному пакетику/баночке всех кормов – начиная от недорогих «Китиката», «Вискаса» и «Феликса» и заканчивая «Роял Канином» и «Пропланом».

А еще у кошачьих кормов такие вкусные названия! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ничего страшного в этих кормах нет. Для них используют те же самые мясо и субпродукты, что и для "человеческих" блюд, с тех же самых ферм. Все, конечно, обрабатывают. Судя по составу, в более дорогих кормах используют именно мясо, в остальных – рога и копыта. Но это не вредно. В обычном магазине дешевый паштет сделан примерно из того же. В Америке, кстати, даже закон предписывает не делать корма такими, чтобы их не мог есть человек, - успокаивает меня гастроэнтеролог Анна Матвеева. Но я на всякий случай запасаюсь активированным углем и приступаю к дегустации.

Избавиться от котов не получается, поэтому романтический ужин выходит немного скомканным. Пока я вскрываю контрольный пакетик №1, Дуся уже настойчиво прогрызает тот, что под номером 4.

Несколько шлепков по пушистым попам - и порядок восстановлен. 10 образцов корма для себя я разложила по разным тарелочкам, остальное попало в миски хвостатых обжор. Что ж, начнем!

Вкуса не чувствую, а запах сильный

Первые два недорогих корма (до 20 рублей) особенного аппетита не внушают. У «Китикета» очень разваренные кусочки. На вкус - что-то невнятное, соус кажется немного липким. «Вискас» себе бы я тоже не купила: запах очень сильный, а вкус лично мне кажется резким, но не приятным. «Феликс» кажется очень вкусным, причем ароматы сосредоточены в подливе. А вот сами мясные кусочки по ощущениям не очень приятные и тоже быстро разваливаются. Зато запах просто сводит с ума. Впрочем, может кошкам и хорошо?

Дальше у меня средняя ценовая категория (до 30 рублей). «Шебу» с глазастым голубоглазым котиком на упаковке в нашем доме любит Гастон. На вкус эти удлиненные кусочки - как паштет. Интересное получается сочетание: сами ломтики почти безвкусные, а вот соус довольно интересный, но как будто недосоленый. Производители честно признаются: в составе есть говядина и кролик, но только среди другого мяса и субпродуктов.

В пачке «Гурмэ» корм выглядит как настоящее мясо. Опять же - индейка и говядина - в том числе. Пахнет приятно, но на вкус как-то не очень, сложно проглотить . Хотя здесь уже есть и овощи (пишут про томат и пастернак). Возможно, дело как раз в них или в растительном белке. У меня ощущение такое, что ем дешевые пельмени с соей (их я не люблю).

Кошачья еда менее соленая, чем человеческая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следующий претендент на победу - консервы «Гурмэ Голд» (около 30-40 рублей). Эти мне нравятся - увлекаюсь настолько, что съедаю две ложки. Мне достались "нежные биточки с индейкой и шпинатом» - похоже на обычный «человеческий» паштет из баночек. Единственное отличие - менее соленый и без специй. Кошкам соль вообще вредна, поэтому их еду не приправляют. С другой стороны, и для нас это вроде как белая смерть. В общем, приятный на ощупь и на вкус корм. Если разогреть и посолить, можно подавать на стол.

Информация на следующем пакетике – «Perfect Fit» (около 30 рублей)- после употребления обещает мне красивую шерсть и здоровую кожу. Пахнет не слишком сильно - может быть, именно поэтому к этому корму кошки не кидаются так быстро. Но на вкус, пожалуй, самый нейтральный вариант. Здесь в составе есть рыбий жир, все те же аминокислоты, кусочки овощей. Если этот корм немного досолить и отправить в духовку, кажется, выйдет неплохая запеканка.

На десерт у меня еще остается три упаковки. Gran free deluxe от «Зоо Гурман»а я открываю с недоверием: говорят, 100% мясо. В итоге, и в самом деле, - мясо в желе, немного воды. Не хватает специй, но и так очень вкусно. Стоит 80-90 рублей.

На пакетике «Роял Канина» (от 50 рублей) надпись не менее зазывная. Тем, кто потребляет этот корм, обещают… снижение запаха фекалий. Здесь в составе мясные и растительные белки. На вкус, может и приятно, но мне не нравится консистенция самих кусочков - какие-то они шероховатые... Зато, если верить составу, полтаблицы Менделеева для здоровья кота в них есть.

Ну и напоследок консервы с лососем от Proplana (50 рублей). В которых рыбы отчего-то всего 4%. Во вкусе чувствуется больше мяса и рыбный запах, вкус довольно приятный и неброский, консистенция кусочков тоже. Есть можно. Но стоит ли?

КОМПЕТЕНТНО

Анна Матвеева, гастроэнтеролог

- Попробовать кошачий корм можно, никакого вреда не будет. Корма делают по ГОСТу, где регламентировано и сырье, и методы обработки. Там нет шерсти и чего-то неприятного. А вот питаться им не стоит, уж больно разные потребности у нас и у кошек. Например, им совсем не нужен витамин С, а у человека без него развивается цинга. Зато у кошек не синтезируется ряд аминокислот, например, таурин, а также им нужно много витамина А. У человека же от его переизбытка могут обостриться болезни. Человеку нужен свой сбалансированный рацион, коту - свой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Самсонов, ветеринарный врач

- На самом деле, кошачий корм - это не блюдо для человека, впрочем, как и наоборот: не стоит кормить питомца со своего стола. Вы правильно подметили: большинство качественных кормов практически безвкусны. Их не солят, не добавляют специи. Можно сказать, что для кошек еду делают более качественную, ничем вкус мяса не маскируют. Зато обязательно добавляют витамины и злаки - больше клетчатку кошке получить не откуда. В паучи (пакетики корма) эконом класса добавляют много вкусовых добавок - чаще всего именно в подливу. Корм пахнет более аппетитно, но кошки часто выдают на это аллергическую реакцию и лечение обходится в копеечку. А вот корма премиум-класса будут практически безвкусные, зато там много белка. Но аромат все равно стараются сделать привлекательным для животного - отсюда и различные соусы. А корма с курицей я рекомендую давать кошкам с осторожностью - это сильный аллерген. Но курица может быть и в тех кормах, где в составе ее нет - ведь указывают в целом мясо и субпродукты, не уточняя - чье. Поэтому обращайтесь к врачу, если вдруг началась аллергия, и меняйте корм.

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