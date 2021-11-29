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Общество29 ноября 2021 4:56

Киска, отдай миску! Попробовала кошачий корм и вот что могу о нем рассказать

Журналист "Комсомолки" решила разделить трапезу с домашними любимцами и рассказывает, какие блюда ей понравились, а что она теперь точно покупать не будет
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Кошачий корм хочется попробовать любому кошатнику

Кошачий корм хочется попробовать любому кошатнику

Мои кошки питаются лучше, чем я. Этот прискорбный факт я констатировала вечером, открывая им пакетик с индейкой и гарниром а ля рататуй. На завтрак у этих товарищей было нежное рагу, а накануне он изволил отведать тушеной говядины с томатами. И пока я доедала остатки плова из холодильника, моих питомцев дожидалась "томленая индейка с горошком" и «говяжьи ломтики в соусе».

Есть можно

Пожалуй, почти каждому настоящему кошатнику хоть раз в жизни приходила идея попробовать кошачий корм. Сухие подушечки, помню, мы жевали в студенчестве: ничего так закуска. А вот что продают в этих пакетиках? Пахнет-то и в самом деле неплохо. Да и лопают их мои пять пушистых гениев так, что за ушами трещит. Может, и мне понравится?

И я решаюсь на бесчеловечный эксперимент над собой, чтобы разом ответить на терзания всех кошатников мира. В магазине на меня смотрят удивленно: я прошу по одному пакетику/баночке всех кормов – начиная от недорогих «Китиката», «Вискаса» и «Феликса» и заканчивая «Роял Канином» и «Пропланом».

А еще у кошачьих кормов такие вкусные названия!

А еще у кошачьих кормов такие вкусные названия!

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ничего страшного в этих кормах нет. Для них используют те же самые мясо и субпродукты, что и для "человеческих" блюд, с тех же самых ферм. Все, конечно, обрабатывают. Судя по составу, в более дорогих кормах используют именно мясо, в остальных – рога и копыта. Но это не вредно. В обычном магазине дешевый паштет сделан примерно из того же. В Америке, кстати, даже закон предписывает не делать корма такими, чтобы их не мог есть человек, - успокаивает меня гастроэнтеролог Анна Матвеева. Но я на всякий случай запасаюсь активированным углем и приступаю к дегустации.

Избавиться от котов не получается, поэтому романтический ужин выходит немного скомканным. Пока я вскрываю контрольный пакетик №1, Дуся уже настойчиво прогрызает тот, что под номером 4.

Несколько шлепков по пушистым попам - и порядок восстановлен. 10 образцов корма для себя я разложила по разным тарелочкам, остальное попало в миски хвостатых обжор. Что ж, начнем!

Вкуса не чувствую, а запах сильный

Первые два недорогих корма (до 20 рублей) особенного аппетита не внушают. У «Китикета» очень разваренные кусочки. На вкус - что-то невнятное, соус кажется немного липким. «Вискас» себе бы я тоже не купила: запах очень сильный, а вкус лично мне кажется резким, но не приятным. «Феликс» кажется очень вкусным, причем ароматы сосредоточены в подливе. А вот сами мясные кусочки по ощущениям не очень приятные и тоже быстро разваливаются. Зато запах просто сводит с ума. Впрочем, может кошкам и хорошо?

Дальше у меня средняя ценовая категория (до 30 рублей). «Шебу» с глазастым голубоглазым котиком на упаковке в нашем доме любит Гастон. На вкус эти удлиненные кусочки - как паштет. Интересное получается сочетание: сами ломтики почти безвкусные, а вот соус довольно интересный, но как будто недосоленый. Производители честно признаются: в составе есть говядина и кролик, но только среди другого мяса и субпродуктов.

В пачке «Гурмэ» корм выглядит как настоящее мясо. Опять же - индейка и говядина - в том числе. Пахнет приятно, но на вкус как-то не очень, сложно проглотить . Хотя здесь уже есть и овощи (пишут про томат и пастернак). Возможно, дело как раз в них или в растительном белке. У меня ощущение такое, что ем дешевые пельмени с соей (их я не люблю).

Кошачья еда менее соленая, чем человеческая

Кошачья еда менее соленая, чем человеческая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следующий претендент на победу - консервы «Гурмэ Голд» (около 30-40 рублей). Эти мне нравятся - увлекаюсь настолько, что съедаю две ложки. Мне достались "нежные биточки с индейкой и шпинатом» - похоже на обычный «человеческий» паштет из баночек. Единственное отличие - менее соленый и без специй. Кошкам соль вообще вредна, поэтому их еду не приправляют. С другой стороны, и для нас это вроде как белая смерть. В общем, приятный на ощупь и на вкус корм. Если разогреть и посолить, можно подавать на стол.

Информация на следующем пакетике – «Perfect Fit» (около 30 рублей)- после употребления обещает мне красивую шерсть и здоровую кожу. Пахнет не слишком сильно - может быть, именно поэтому к этому корму кошки не кидаются так быстро. Но на вкус, пожалуй, самый нейтральный вариант. Здесь в составе есть рыбий жир, все те же аминокислоты, кусочки овощей. Если этот корм немного досолить и отправить в духовку, кажется, выйдет неплохая запеканка.

На десерт у меня еще остается три упаковки. Gran free deluxe от «Зоо Гурман»а я открываю с недоверием: говорят, 100% мясо. В итоге, и в самом деле, - мясо в желе, немного воды. Не хватает специй, но и так очень вкусно. Стоит 80-90 рублей.

На пакетике «Роял Канина» (от 50 рублей) надпись не менее зазывная. Тем, кто потребляет этот корм, обещают… снижение запаха фекалий. Здесь в составе мясные и растительные белки. На вкус, может и приятно, но мне не нравится консистенция самих кусочков - какие-то они шероховатые... Зато, если верить составу, полтаблицы Менделеева для здоровья кота в них есть.

Ну и напоследок консервы с лососем от Proplana (50 рублей). В которых рыбы отчего-то всего 4%. Во вкусе чувствуется больше мяса и рыбный запах, вкус довольно приятный и неброский, консистенция кусочков тоже. Есть можно. Но стоит ли?

КОМПЕТЕНТНО

Анна Матвеева, гастроэнтеролог

- Попробовать кошачий корм можно, никакого вреда не будет. Корма делают по ГОСТу, где регламентировано и сырье, и методы обработки. Там нет шерсти и чего-то неприятного. А вот питаться им не стоит, уж больно разные потребности у нас и у кошек. Например, им совсем не нужен витамин С, а у человека без него развивается цинга. Зато у кошек не синтезируется ряд аминокислот, например, таурин, а также им нужно много витамина А. У человека же от его переизбытка могут обостриться болезни. Человеку нужен свой сбалансированный рацион, коту - свой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Самсонов, ветеринарный врач

- На самом деле, кошачий корм - это не блюдо для человека, впрочем, как и наоборот: не стоит кормить питомца со своего стола. Вы правильно подметили: большинство качественных кормов практически безвкусны. Их не солят, не добавляют специи. Можно сказать, что для кошек еду делают более качественную, ничем вкус мяса не маскируют. Зато обязательно добавляют витамины и злаки - больше клетчатку кошке получить не откуда. В паучи (пакетики корма) эконом класса добавляют много вкусовых добавок - чаще всего именно в подливу. Корм пахнет более аппетитно, но кошки часто выдают на это аллергическую реакцию и лечение обходится в копеечку. А вот корма премиум-класса будут практически безвкусные, зато там много белка. Но аромат все равно стараются сделать привлекательным для животного - отсюда и различные соусы. А корма с курицей я рекомендую давать кошкам с осторожностью - это сильный аллерген. Но курица может быть и в тех кормах, где в составе ее нет - ведь указывают в целом мясо и субпродукты, не уточняя - чье. Поэтому обращайтесь к врачу, если вдруг началась аллергия, и меняйте корм.

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