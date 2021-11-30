QR-коды в Самаре с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

В Самаре для входа в торговые центры нужны QR-коды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области в условиях пандемии действует система QR-кодов, когда в большинство заведений пускают только привитых от коронавируса граждан или переболевших.

В регионе в последнее время снижается количество новых заболевших, но все равно выявляют порядка тысячи за сутки. Всего же с начала пандемии заболели около 180 тысяч человек, из которых выздоровели порядка 130 тысяч, умерли 5459 заболевших.

Чтобы попасть во многие общественные места, сейчас нужно иметь справку о вакцинации или QR-код, также принимают справку о перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста, выполненного не позднее чем за 72 часа до посещения того места, куда хотите попасть. Также нужен документ, подтверждающий личность - паспорт или водительские права.

Где нужен QR-код

В Самарской области QR-код попросят, если заходите пойти:

- в торговые центры и в целом магазины общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. На входе охранники и сотрудников крупных магазинов проверяют документы, о том, как это происходит, мы рассказывали в нашем материале;

- в кафе, барах и ресторанах;

- в автосалонах и сервисах;

- в театрах, кино и концертных площадках;

- на спортивные соревнования.

Как получить QR-код

Сообщается, что QR-код приходит спустя сутки после завершения вакцинации. Однако, известны случаи, когда код так и не приходит на портал, несмотря на наличие подтвержденной записи.

Получить бумажный QR-код можно в МФЦ. Для его получения нужно предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС (обязательного медицинского страхования). Если получаете сертификат для другого человека, то необходима доверенность, если нужен сертификат на английском языке, может понадобиться загранпаспорт.

В ряде регионов начали вводить послабления и предусматривают время, когда для прохода в торговые центры и крупные магазины не нужны QR-коды. В Самарской области обсуждается возможность некоторых послаблений, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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