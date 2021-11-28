В одном из торговых центров Самары между охраной и посетителем без документов разгорелся конфликт

Нарушителя пришлось выносить из здания на руках Фото: принтскрин видео.

В субботу, 27 ноября 2021 года, в торговом центре «Вива Лэнд» на проспекте Кирова в Самаре произошел конфликт между проверяющими на входе QR-коды и посетителем без документов. Один из очевидцев заснял на видео, как охранники пытаются выгнать несговорчивого посетителя из здания торгового центра.

Судя по опубликованному в социальных сетях видео, посетитель предъявил охранникам на входе QR-код, но документ, удостоверяющий личность, он с собой не взял. Мужчину не пропустили в торговый центр, после чего он попытался силой пройти в здание. Охранники не позволили ему это сделать и буквально вынесли несговорчивого посетителя на руках на улицу.

В комментариях к посту жители Самары разделились на два фронта. Одни считают, что охранники торговых центров не имеют права обязывать посетителей предъявлять документы, а другие высказались, что «правила едины для всех».

- Почему из-за какого-то самого умного, я должна стоять на улице в мороз и ждать, пока он доказывает свою правоту? У охраны своя работа и им необходимо у всех спрашивать документы и QR-коды. Будьте добры не задерживать очередь на входе и соблюдать введенные правила, - пишет местная жительница.

Напомним, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в Самаре требуют во многих учреждениях. Так, без сертификата можно пройти лишь в аптеку или продуктовый магазин «у дома», где площадь торгового зала не превышает 2000 кв. м.