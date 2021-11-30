«Не хочешь жить – выходи»: почему в Самарской области зарезали отца двоих детей возле алкомаркета

Сергей Сальников был добрым и неконфликтным человеком Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Громкое убийство в городе Отрадный Самарской области потрясло местных жителей. Отца двоих сыновей, работягу, бывшего пограничника, 47-летнего Сергея Сальникова зверски зарезали пьяные парни возле алкомаркета. ЧП произошло 27 ноября 2021 года на улице Гайдара, 60а.

Он был совершенно неконфликтным и никогда не лез в драку

В понедельник, 29 ноября, родственники простились с Сергеем. Его похоронили на городском кладбище, проститься с ним приехали все друзья и родственники. «КП-Самара» узнала у родных, каким был погибший, и что произошло в тот день возле магазина.

- Сергей был очень добрым и неконфликтным человеком. Мы до сих пор не можем понять, как это произошло. Раньше он пытался избегать скандалов, но в тот день он не выдержал и сделал замечание двум парням в очереди на кассе, - рассказывает журналисту «КП-Самара» подруга семьи Сальниковых Юлия Пантелеева.

Сергей шел домой от своей мамы, он часто навещал своих пожилых родителей и помогал им. Мама собрала в дорогу сыну пакет с гостинцами – салат, свежеиспеченные чебуреки и фрукты. Мужчина по пути решил зайти в магазин, но следом за ним туда же зашли двое пьяных парней. Раньше их никто не видел в Отрадном, но по слухам, они буквально месяц назад освободились из мест не столь отдаленных.

У Сергея Сальникова остались двое сыновей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Словесная перепалка закончилась убийством

Конфликт начался в очереди к кассе. Молодые люди начали вести себя очень громко и попытались пройти без очереди. Спокойный и уравновешенный Сергей Сальников долго терпел хамское отношение не местных и в итоге сделал парням замечание.

- Завязалась ссора, молодые люди начали оскорблять Сергея. Потом один из них начал угрожать расправой. Он сказал: «Не хочешь жить – выходи» и парни вышли на улицу, - передает слова очевидцев Юлия.

Сергей Сальников немного подождал внутри магазина, в надежде избежать продолжения конфликта. Вероятно, в какой-то момент бывший пограничник подумал, что он сможет постоять за себя и дать отпор обидчикам, и вышел на улицу.

Пьяные парни ждали его прямо у крыльца алкомаркета. Совестная перепалка переросла в драку, Сергей не рассчитал свои силы против двоих молодых парней. Мужчина схватил бутылку и разбил ее о голову одного из нападавших, но вдруг второй достал нож и резким движением воткнул его в грудь Сергею. Мужчина упал на землю, а парни скрылись в неизвестном направлении, прихватив с собой пакет с гостинцами, который передала Сергею мама.

- Мимо проходила женщина, она увидела, как Сережа лежит на земле, а под ним расползается лужа крови. Она немедленно вызвала скорую и начала оказывать первую помощь. Мы все благодарны ей, что она не оставила его и пыталась до последнего спасти, - сквозь слезы говорит подруга погибшего.

Однако спасти Сергея не удалось, прибывшие медики констатировали смерть. Удар ножом пришелся прямо под сердце, некоторое время мужчина был жив и даже пытался что-то сказать подбежавшей прохожей, но не успел.

Бывший пограничник не рассчитал свои силы против двоих пьяных парней Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Подозреваемого задержали почти сразу

Через несколько часов удалось задержать одного из нападавших. Им оказался 35-летний местный житель, потом задержали и его товарища. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в отношении 35-летнего мужчины, второй парень проходит по делу в статусе свидетеля. Расследование продолжается.

У Сергея Сальникова остались двое сыновей – 22 года и 8 лет. В прошлом году он развелся со своей женой, с которой прожил в браке 25 лет. Несмотря на расставание, бывшие супруги поддерживали связь и вместе занимались воспитанием сыновей. Сергей часто с семьей и друзьями ездил на море.

- Мы вместе каждый год ездили на отдых семьями. Сережа был душой компании, мы часто сидели на берегу моря и пели любимые песни. Сергей навсегда останется в нашей памяти и сердцах светлым, добрым и улыбчивым человеком, - говорит Юлия.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Сальникова.

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