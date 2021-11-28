«Убили отца двоих детей. Подло, как шакалы»: в Самарской области 47-летнего мужчину зарезали возле алкомаркета

Безжалостного убийцу уже задержали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Отрадный Самарской области, днем 27 ноября 2021 года, возле алкомаркета на улице Гайдара, 60а зарезали 47-летнего местного жителя. Конфликт посетителей начался возле кассы и закончился смертельной поножовщиной.
Как сообщили очевидцы трагедии, в магазин зашел 47-летний мужчина, а за ним двое парней в состоянии алкогольного опьянения. В очереди между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого один из нетрезвых парней пригрозил мужчине расправой.
- Двое пьяных вышли из магазина, а тот мужчина немного подождал внутри и тоже ушел. Однако на улице его уже поджидали для расправы, - рассказывают местные жители.
Скандал продолжился на улице, а после один из незнакомцев достал нож и ударил в грудь потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте, а нападавший скрылся. К месту трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов, они опросили свидетелей и изъяли видеозаписи с камер наблюдения.
- У него остались двое детей. Он был совершенно неконфликтный. Отняли жизнь ни за что, подло, как шакалы, - говорит знакомая погибшего.
Как рассказали «КП-Самара» в Следственном комитете, убийцу уже задержали. Им оказался 35-летний житель Отрадного. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас мужчина находится под стражей, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
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