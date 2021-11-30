Новые штаммы метят в детей: самарцам рассказали, почему решили прививать школьников от COVID-19

Подростков готовы вакцинировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слишком много больных

В Самаре уже в скором времени могут начать прививать детей от коронавируса. Вакцина «Спутник М» уже зарегистрирована. Как только будет налажено ее массовое производство, она начнет поступать в регионы и медучреждения. И тогда ребенка можно будет привить. Вакцинация возможна с 12 лет.

- Региональные медицинские учреждения на постоянной основе проводят подготовительную работу по вопросам вакцинации несовершеннолетних, в том числе от гриппа и других инфекций, что, видимо, послужило поводом для дискуссий в среде родителей, увидевших в некоторых школьных чатах посылы от представителей классных комитетов превентивно записать детей на вакцинацию, - говорится в сообщении.

Как рассказал Сергей Вдовенко, уже более 16 тысяч детей заболели коронавирусом в 2021 году, из них около 1100 малышей, которым еще даже годика не исполнилось. Причем, если раньше дети болели легко и незаметно, новый штамм ситуацию ухудшил. 9% детей переносят заболевание в состоянии средней тяжести, и около 1% болеют серьезно, крайне тяжело.

- У детей инфекция не проходит бесследно, есть поражения дыхательной системы, все чаще отправляем детей на реабилитацию на второй этап. Уже описаны такие осложнения, которые касаются мальчиков, влияние на сперматогенез. Сейчас это еще изучают ученые, но мы видим изменения, - отметил Сергей Вдовенко.

Шанс не вернуться к дистанционке

Он также объяснил, что сегодня детей отправили на очное обучение. Это удалось сделать благодаря снижению заболеваемости и росту уровня защиты - то есть числа вакцинированных.

- Мы смогли принять такое решение при условии, что сейчас продолжается работа над созданием коллективного иммунитета, к тому же предполагается работа над этим и среди детей, - уточнил Вдовенко.

Он подчеркнул, что в России прививки будут делать только с 12 лет, в то время как в США прививают детей с пяти лет, а в Китае – с трех. У нас избран щадящий режим, с 12-летнего возраста даже дозы лекарственных средств многих назначают как взрослым.

"Беременным - особое внимание

Также представитель минздрава отметил, что сегодня очень важно прививаться беременным женщинам. В прошлом году первая беременная пациентка попала в ковидный госпиталь 15 апреля, с тех пор коронавирус зарегистрировали у 340 будущих мамочек. В этом году цифра в разы больше – уже 1100 женщин перенесли болезнь и, увы, также в тяжелом состоянии.

- Они быстрее тяжелеют и чем больше срок беременности тем тяжелее течет беременность. Них особенные показания. Матка и так поджимает легкие, а на них еще нагрузка дополнительная, - рассказал Сергей Вдовенко. И уточнил, что всех пациенток в таком состоянии обязательно отправляют в специализированные учреждения, а не в обычные поликлиники.

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