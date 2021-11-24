В Самаре голый мужчина с ножом устроил переполох в кардиоцентре, а потом пришел в хинкальную

Голый неадекват наносил себе увечья ножом на глазах у испуганных самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 23 ноября 2021 года в Самаре на улице Аэродромной произошло ЧП, которое шокировало окружающих. Как рассказали «КП-Самара» собственные источники, неадекватный голый мужчина пришел в областной клинический кардиологический диспансер и начал резать себя ножом на глазах у изумленных сотрудников и пациентов. Врачи вызвали полицию, но незнакомец убежал.

Голый самарец из больницы направился в ТЦ «Аврора», который находится рядом. Там, он зашел в хинкальную и снова начал пугать людей своим неадекватным видом и поведением.

- Он ворвался в заведение и начал ходить по залу. Было видно, что его тело было испачкано чем-то красным, возможно, краской, - говорят свидетели ЧП.

К месту происшествия быстро прибыли сотрудники правоохранительных органов, а позже и врачи неотложки. Буйного гражданина обезвредили и усадили в карету скорой помощи.

Прохожие снимали процесс задержания на видео. Официанты ресторана успокаивали гостей и старались сдержать панику. Полицейские в это время проводили опрос свидетелей инцидента.

- Нарушителя общественного порядка передали врачам психиатрической помощи. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, - дали официальный комментарий «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали редакции очевидцы, мужчине на вид около 50-ти лет. Выглядел он устрашающе и вел себя очень неадекватно. Мало того, что он в конце ноября разгуливал по улицам голым, так еще и наносил себе увечья ножом, который был у него при себе.

К счастью, кроме самого неадеквата никто больше не пострадал. Не считая того, что его появление в больнице, в кафе и просто на улице вызвало массу негодований и страха за то, что он может наброситься на кого-то из прохожих.

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