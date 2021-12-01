«Он не стал бы подвергать жизнь опасности»: в Самаре мужчина заживо сгорел в своей машине после ДТП

У Ильнара Гиматдинова остались двое маленьких сыновей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ночью, 27 ноября 2021 года, в дверь самарчанки Елены Гиматдиновой постучали полицейские. Мужчины в форме с порога начали интересоваться, где ее муж и на каком автомобиле он обычно ездит. Женщина не сразу поняла к чему все вопросы, ведь вечером она созванивалась с супругом, и у него все было хорошо. В 21:00 они созванивались в последний раз, и муж сказал, что скоро будет дома.

- Полицейские сообщили, что на мосту возле Кировского рынка произошло ДТП. Они сказали, что разбился и сгорел автомобиль «Вольво» золотистого цвета. Да, у моего мужа «Вольво», но цвет не тот. Они ушли, я ушла укладывать детей спать, - рассказывает о событиях того дня журналисту «КП-Самара» Елена Гиматдинова.

Через 15 минут в дверь снова позвонили, это были те же сотрудники полиции. Елена почувствовала что-то неладное. Эксперты смогли восстановить фрагмент гос номера сгоревшего автомобиля. Да, это машина главы семьи 34-летнего Ильнара Гиматдинова.

- Я испытала шок. Начались звонки друзьям и знакомым. Я не понимала, как такое могло произойти. Дети видели, что я в состоянии транса, но говорить им о том, что папы больше нет, было страшно. Да и я до последнего не верила, что он мог погибнуть вот так, - говорит супруга погибшего.

Автомобиль загорелся после столкновения с фонарным столбом Фото: СОЦСЕТИ

У Ильнара остались двое сыновей – 12 лет и 4 годика. Старший сын в силу возраста понял, что произошло что-то страшное. Когда ему сообщили о смерти отца, у мальчика случилась истерика, его рвало, он долго плакал. Младшему же до сих пор не сообщили о смерти папы.

- Младший сын постоянно спрашивает, где папа, когда он придет домой. Я стараюсь отвлекать его от этого разговора, не могу найти в себе силы рассказать малышу, что произошло. Ильнар много работал, поэтому часто задерживался допоздна. Сейчас мы пользуемся этим, пока младший в это верит, но скоро все равно придется рассказать ему, - вздыхает вдова.

Глава семьи работал в муниципальном учреждении и занимал должность управляющего микрорайоном. Мужчина был опорой для своей жены и детей. Жена полностью доверяла Ильнару и никогда не переживала, когда тот задерживался на работе. Елена понимала, что ее супруг много работает, чтобы их дети ни в чем не нуждались.

В ту ночь к месту жуткого ДТП приехали друзья и знакомые Ильнара Гиматдинова. На месте работали экстренные службы Самары. По предварительным данным полицейских, водитель не справился с управлением и врезался в световую опору, после чего машина загорелась. Очевидцы смогли вытащить из горящей «Вольво» 28-летнего пассажира, а Ильнара спасти уже не удалось.

Сейчас выживший друг Ильнара находится в больнице, буквально на днях его перевели из реанимации в палату. Это единственный человек, который может воссоздать события того вечера, однако он получил серьезную травму головы и пока не понимает, что произошло.

Знакомые семьи Гиматдиновых начали искать ответы, почему же произошло ДТП. По траектории движения, Ильнар двигался ровно по дороге, но потом резко свернул в фонарный столб. Друзья предполагают, что его мог подрезать другой участник дорожного движения. Кроме того, на фотографиях, опубликованных потом очевидцами, можно заметить, что недалеко от сгоревшего автомобиля стоит еще одна белая иномарка с признаками столкновения. Эта информация официально не подтверждается полицейскими, по их данным участник ДТП только один. В настоящее время продолжается проверка по факту происшествия.

Автомобиль сгорел дотла. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранительные органы изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Кто-то из знакомых Ильнара видел эти записи и рассказал, что на улице Физкультурной «Вольво» действительно начал что-то похожее на гонки. Часто бывает, что автолюбители, стремясь «наказать» того, кто подрезал или показать свое превосходство, начинают обгонять друг друга. Иногда такие «гонки» заканчиваются авариями.

- Мой муж был агрессивным водителем, он не любил стоять в пробках или когда его «подрезают». Да он мог вспылить, но чтобы подвергать свою жизнь опасности – никогда, - Елена уверена, что ее муж погиб из-за специально созданной аварийной ситуации другим водителем.

Сейчас близкие и друзья погибшего Ильнара Гиматдинова ищут свидетелей аварии, которые смогут пролить свет на страшные события вечера субботы. Если вы владеете какой-либо информацией о ДТП или у вас есть запись с камеры регистратора, просьба обратиться к жене погибшего Елене Гиматдиновой по телефону 8-927-019-11-10.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего Ильнара Гиматдинова.

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