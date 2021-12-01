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Общество1 декабря 2021 14:00

Вскроют башенки и защитят от вибраций метро: что происходит с домом Маштакова в Самаре, где будет музей «Заварка»

Александр Хинштейн проверил, как реставрируют особняк купца Маштакова в Самаре в 2021 году
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Реставрация знаменитого Дома Маштакова идет полным ходом

Реставрация знаменитого Дома Маштакова идет полным ходом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2021 году на средства президентского гранта начали реставрацию одного из символов города – деревянного дома купца Маштакова на ул.Самарской, 207. На первом этаже старинного особняка конца XIX - начала ХХ века, который долгие годы простоял заброшенным, собираются устроить чайную «Заварка», а на втором – галерею, в которой выставят уникальную коллекцию работ архитектора Вагана Каркарьяна. 1 декабря 2021 года депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители мэрии и ВООПИиК проверили, как идет реставрация здания.

Александр Хинштейн проверил ход работ

Александр Хинштейн проверил ход работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сохранить дух времени»

Сейчас дом Маштакова уже очистили от бытового мусора, разобрали перекрытия. Корпус здания подняли до единой отметки, залили фундамент.

- Мы сейчас ждем новые деревянные венцы, на которые и установим корпус особняка. Это будет сделано уже до нового года, - рассказали реставраторы. – Также до 1 января мы рассчитываем завершить все работы по внешним конструкциям здания, кроме кровли. Кровлю будет делать уже зимой.

Корпус здания подняли до единого уровня

Корпус здания подняли до единого уровня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали строители, по возможности они постараются сохранить все оригинальные элементы – дверные и оконные проемы, наличники и т.д. Практически в первозданном виде сохранят и старые железные печи.

Вот так сейчас выглядит особняк изнутри

Вот так сейчас выглядит особняк изнутри

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Изначально здание строилось как купеческий особняк с просторными залами, однако в 1910-х годах было перестроено под более мелкие отдельные квартиры. Для нас ценно по возможности сохранить и те, и другие элементы, - отметил реставратор Андрей Бодэ. – Также мы постараемся сохранить патину, дух времени, деревянные поверхности, вмятины на металле печей и т.д., чтобы посетители чувствовали подлинную атмосферу купеческого особняка.

В доме уже делали перепланировку

В доме уже делали перепланировку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Особая судьба ждет знаменитые башенки особняка. Реставраторы предложили вскрыть их снизу, чтобы посетители могли увидеть внутреннее устройство, закрыть светопрозрачными перекрытиями и подсветить.

Приспособят к современному использованию

Сейчас работы ведутся на средства президентского гранта под контролем ВООПИиК. Пока речь идет только о реставрации здания – этот проект уже утвержден, прошел госэкспертизу и получил все необходимые разрешения. Однако для того, чтобы особняк заработал как музей-галерея, необходимо приспособить его к современному использованию. Сейчас разрабатывается соответствующий проект, предполагается, что все необходимые заключения экспертизы и разрешения он получит к маю 2022 года.

Реставраторы обещают максимально сохранить все ценные конструкции

Реставраторы обещают максимально сохранить все ценные конструкции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- По электричеству и водоснабжению вопросы решены, теперь нужно получить техусловия на теплосети, - рассказал замглавы Самары Владимир Василенко. – Для этого ВООПИиК должен направить в ресурсоснабжающую организацию соответствующее заявление. Только после этого станет понятна стоимость этих работ и, соответственно, объем необходимого финансирования.

Долгие годы старинный купеческий особняк служил приютом для бомжей

Долгие годы старинный купеческий особняк служил приютом для бомжей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также в ближайшее время специалисты должны определить нагрузку по вибрации, которую сможет выдержать дом Маштакова. Это нужно сделать, так как практически под зданием уже в 2022 году начнут строить ветку метрополитена к станции «Театральная».

- Дом Маштакова включен в число 128 зданий, которые должны пройти экспертизу «ВТС-Метро». Специалисты определят, способен ли он выдержать вибрационные нагрузки. Если нет – то конструкции укрепят специальной подпорной стенкой, - пояснил Владимир Василенко. – Мы обратимся к «ВТС-Метро», чтобы экспертиза этого объекта была проведена в первую очередь, чтобы понимать, какой объем работ предстоит.

Работы по реставрации в самом разгаре

Работы по реставрации в самом разгаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Хинштейн высоко оценил ход реконструкции особняка.

- Этот объект пока находится в самом начале работ, - отметил депутат. – Много лет еще с 90-х самарские общественники, градозащитники били тревогу относительно судьбы этого здания, и отрадно, что наконец ситуация изменилась. Я рад, что мы в кратчайшие сроки придумали, как наполнить, как возродить это здание, и родилась очень интересная концепция, которая будет воплощаться в жизнь.

Завершить работы по реконструкции Дома Маштакова должны до конца 2022 года.

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