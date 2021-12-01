Вскроют башенки и защитят от вибраций метро: что происходит с домом Маштакова в Самаре, где будет музей «Заварка»

Реставрация знаменитого Дома Маштакова идет полным ходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2021 году на средства президентского гранта начали реставрацию одного из символов города – деревянного дома купца Маштакова на ул.Самарской, 207. На первом этаже старинного особняка конца XIX - начала ХХ века, который долгие годы простоял заброшенным, собираются устроить чайную «Заварка», а на втором – галерею, в которой выставят уникальную коллекцию работ архитектора Вагана Каркарьяна. 1 декабря 2021 года депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители мэрии и ВООПИиК проверили, как идет реставрация здания.

Александр Хинштейн проверил ход работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сохранить дух времени»

Сейчас дом Маштакова уже очистили от бытового мусора, разобрали перекрытия. Корпус здания подняли до единой отметки, залили фундамент.

- Мы сейчас ждем новые деревянные венцы, на которые и установим корпус особняка. Это будет сделано уже до нового года, - рассказали реставраторы. – Также до 1 января мы рассчитываем завершить все работы по внешним конструкциям здания, кроме кровли. Кровлю будет делать уже зимой.

Корпус здания подняли до единого уровня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали строители, по возможности они постараются сохранить все оригинальные элементы – дверные и оконные проемы, наличники и т.д. Практически в первозданном виде сохранят и старые железные печи.

Вот так сейчас выглядит особняк изнутри Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Изначально здание строилось как купеческий особняк с просторными залами, однако в 1910-х годах было перестроено под более мелкие отдельные квартиры. Для нас ценно по возможности сохранить и те, и другие элементы, - отметил реставратор Андрей Бодэ. – Также мы постараемся сохранить патину, дух времени, деревянные поверхности, вмятины на металле печей и т.д., чтобы посетители чувствовали подлинную атмосферу купеческого особняка.

В доме уже делали перепланировку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Особая судьба ждет знаменитые башенки особняка. Реставраторы предложили вскрыть их снизу, чтобы посетители могли увидеть внутреннее устройство, закрыть светопрозрачными перекрытиями и подсветить.

Приспособят к современному использованию

Сейчас работы ведутся на средства президентского гранта под контролем ВООПИиК. Пока речь идет только о реставрации здания – этот проект уже утвержден, прошел госэкспертизу и получил все необходимые разрешения. Однако для того, чтобы особняк заработал как музей-галерея, необходимо приспособить его к современному использованию. Сейчас разрабатывается соответствующий проект, предполагается, что все необходимые заключения экспертизы и разрешения он получит к маю 2022 года.

Реставраторы обещают максимально сохранить все ценные конструкции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- По электричеству и водоснабжению вопросы решены, теперь нужно получить техусловия на теплосети, - рассказал замглавы Самары Владимир Василенко. – Для этого ВООПИиК должен направить в ресурсоснабжающую организацию соответствующее заявление. Только после этого станет понятна стоимость этих работ и, соответственно, объем необходимого финансирования.

Долгие годы старинный купеческий особняк служил приютом для бомжей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также в ближайшее время специалисты должны определить нагрузку по вибрации, которую сможет выдержать дом Маштакова. Это нужно сделать, так как практически под зданием уже в 2022 году начнут строить ветку метрополитена к станции «Театральная».

- Дом Маштакова включен в число 128 зданий, которые должны пройти экспертизу «ВТС-Метро». Специалисты определят, способен ли он выдержать вибрационные нагрузки. Если нет – то конструкции укрепят специальной подпорной стенкой, - пояснил Владимир Василенко. – Мы обратимся к «ВТС-Метро», чтобы экспертиза этого объекта была проведена в первую очередь, чтобы понимать, какой объем работ предстоит.

Работы по реставрации в самом разгаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Хинштейн высоко оценил ход реконструкции особняка.

- Этот объект пока находится в самом начале работ, - отметил депутат. – Много лет еще с 90-х самарские общественники, градозащитники били тревогу относительно судьбы этого здания, и отрадно, что наконец ситуация изменилась. Я рад, что мы в кратчайшие сроки придумали, как наполнить, как возродить это здание, и родилась очень интересная концепция, которая будет воплощаться в жизнь.

Завершить работы по реконструкции Дома Маштакова должны до конца 2022 года.

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Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн (подробности)