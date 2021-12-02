Класс строгого режима: в самарской школе ученики планировали убийство учительницы

Школа №54 позиционирует себя в качестве классической гимназии. Фото: vk.com/public196036749

Здесь за опоздание не пускают в кабинет. За проигрыш на уроке физкультуры толпой нападают на одного. Закидывают всем классом снежками изгоя, чтобы вынудить его уйти из школы навсегда. Так еще до недавнего времени, по словам родителей, жили начальные классы в самарской гимназии №54. Разбираемся, что происходит в школе.

Жалобы потерялись?

Оксана Гавриловна (имена героев изменены) преподает в начальных классах самарской гимназии №54. Вот только методы работы учителя с 30-летним стажем вызывают все больше вопросов. Этой осенью в редакцию «КП-Самара» обратилась мама первоклассника, который стал изгоем. По словам женщины, травлю организовала… учитель, которая по каким-то причинам решила, что ее сыну не место в первом гимназическом классе.

В ответ на запрос редакции в департаменте образования Самары ответили: «Оксана Гавриловна - педагог с многолетним стажем работы, характеризуется положительно, к своим должностным обязанностям относилась с ответственностью, исполняла добросовестно, до этого инцидента никакие нарекания в ее адрес не поступали. Выслушав класс, учитель почувствовала себя оскорбленной и позволила себе эмоциональные высказывания в переписке с мамой мальчика в мессенджере. С педагогическим работником директором гимназии проведена беседа о соблюдении норм профессиональной этики и вынесено устное замечание».

Негативные отзывы об этом учителе появляются уже не первый год Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако не прошло и недели, как в редакцию «Комсомолки» поступили новые жалобы. И снова по поводу методов воспитания, которые применяет Оксана Гавриловна. Более того, родители говорят, что жаловались на Оксану Гавриловну во все инстанции. В том числе – в департамент образования Самары.

Мальчик-изгой

- Мой сын – далеко не идеальный ученик. Если учитель сделает ошибку, он обязательно на нее укажет. Если он знает правильный ответ, то удержаться и не выкрикнуть его вслух ему сложно. Но такого обращения он не заслужил, - Надежда Вадимовна в редакцию «КП-Самара» пришла с пакетом документов (копии имеются в распоряжении редакции) – это жалобы, которые она и другие родители отправляли в феврале 2021 года в департамент образования Самары, городскую прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в Самарской области.

В жалобах говорится: Оксана Гавриловна организовала платные курсы, на которых делает с детьми домашние задания и показывает правильное оформление решений, при этом с другими учениками, которые не входят в «клуб», запрещает делиться этой информацией. Плату за курс собирает наличкой или на собственную карту, выгоняет детей оттуда по собственному усмотрению. Во время больничного проводит занятия, но с другими детьми. При этом обсуждает в классе как других педагогов, так и учеников, выбирает себе любимчиков, организовывает травлю неугодных.

Родители не слишком довольны манерой общения учителя с ними Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Она убедила детей, что их класс – элитный, а остальные дети – низший сорт, поэтому, как бы моему сыну ни было плохо, он не соглашался перевестись, - рассказывает Надежда Вадимовна. - Во втором классе его закидывали снежками с криками «Уходи из нашего класса». Когда он не принес на урок технологии листок бумаги, никто из класса не выручил его, не помог и учитель, ему просто поставили «двойку». А однажды на уроке физкультуры на моего сына набросились пятеро детей, стали обвинять его в том, что он виноват в проигрыше команды. Мой сын понял, что их нужно напугать, громко закричал, они расступились. А потом «доложили» учителю, что он ругнулся на них матом. Она заставила детей на листочке записать эти слова, сфотографировала их и отправила мне в Viber.

Отличники под ударом

Экс-председатель родительского комитета того же класса уточнил: сын Надежды Вадимовны – не единственный пострадавший. Некоторые дети не выдерживали и переводились. Другие терпели.

- Лично у меня было о ней сначала очень приятное впечатление, она казалась строгим, но справедливым педагогом, - объяснил Андрей Владимирович. – Дочка моя училась всегда хорошо, поэтому я сначала даже не поверил, когда она начала рассказывать, что Оксана Гавриловна кричала на нее так, что на первом этаже было слышно. И что намеренно хотела поставить классу шестой урок, чтобы она не успевала ходить в музыкальную школу. И что открыто говорит ученикам о том, что некоторым «персонам» среди них не место.

Все нецензурные слова учитель попросил записать на листочке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Но потом семья заболела ковидом, две недели сидела дома, а когда вышла прогуляться, кто-то их увидел, после чего педагог с классом обсудила, что их одноклассница – не болеет, а прогуливает занятия, и девочку стали травить ее же подруги. По словам Андрея Владимировича, каждый раз, когда он приходил переговорить с Оксаной Гавриловной, та делала удивленные глаза и утверждала, что ничего такого не было.

Результата нет

- Ситуация усугублялась: дети боялись лишний раз задать вопрос и сделать что-либо не так, потому что тогда их бы высмеяли при всем классе, - вспоминает Надежда Вадимовна. – Дошло до того, что некоторые дети объединились в «клуб подпольщиков», который планировал… убийство Оксаны Гавриловны. Как им в голову пришла такая мысль, и каким образом они планировали это сделать, до сих пор загадка. Но кто-то «сдал» заговорщиков и учитель, вместо того, чтобы задействовать психологов, записала на видео их позорное разоблачение перед всем классом и отправила его родителям. Мой сын в эту группу не вошел – видимо, даже они считали его изгоем.

Дальше – больше. Во второй четверти учитель выгнала 4 учеников с продленки, за которую с родителей собирала деньги. Причиной якобы стало плохое поведение. О том, что дети предоставлены сами себе, родителям педагог сообщил в соцсетях. Тот факт, что не все папы и мамы чисто физически могли оперативно забрать детей из школы, ее, видимо, не слишком волновал. После этого сразу несколько родителей подписались под коллективной жалобой.

В такой форме учитель сообщил в соцсетях родителям о необходимости забрать детей раньше срока Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Администрация школы отправила Оксану Гавриловну на две недели на больничный, потом она демонстративно писала заявление на увольнение, ее «уговорили» остаться, и до конца года в классе царила холодная война. Родители и дети продолжали переругиваться как в реале, так и в виртуале.

А потом начальная школа закончилась, и класс попал к другому педагогу.

- Обстановка в классе сразу изменилась, отщепенцев больше нет, - констатирует Андрей Владимирович. – Отсюда ясно, что все, что происходило – это «заслуга» учителя.

- Мой сын сейчас учится в другой школе и чуть ли не каждый день радуется: как здорово, что на физкультуре можно бежать впереди всех, и никто не даст тебе пинка, - говорит Надежда Вадимовна. - Как прекрасно, что у него появились друзья. Как хорошо, что учителя не придираются. В таких условиях и ребенок «расцветает».

Редакция «КП-Самара» направит запросы в те инстанции, куда обращались родители, чтобы уточнить, какая работа была проведена по их обращению. Также мы приглашаем к диалогу администрацию школы и саму Оксану Гавриловну – мы готовы осветить их позицию по описанным проблемным вопросам. Пока что на связь они не выходят.

Из "клуба" учитель спокойно выгоняла учеников по собственному усмотрению Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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