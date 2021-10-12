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Общество12 октября 2021 11:30

«Мой сын и слов таких не знает»: самарчанка обвинила учителя в травле первоклашки

В школе считают, что конфликт исчерпан после перевода ребенка в другой класс. Мама мальчика переживает, что он получил серьезную психологическую травму
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Мама ребенка утверждает, что бывшие одноклассники продолжают буллинг

Мама ребенка утверждает, что бывшие одноклассники продолжают буллинг

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учебный год в гимназии №54 начался со скандала: учитель с 30-летним стажем, Оксана Гавриловна (имена героев изменены) не сошлась характером с первоклашкой - семилетним Колей.

Маме она прислала видео, на котором учитель «опрашивает» класс, что один из учеников говорил про нее, пока она была на совещании. Девчачий голос старательно выговаривает: «Что вы – очень сильно плохой учитель. А еще слово матное – на б…». На заднем фоне слышно отчаянное «Я не говорил!», но на этом запись обрывается.

Конфликт учителя и ученика

Коле 7 лет, в этом году мальчик пошел в первый класс. Учеба как-то не задалась: то сам Коля, то его учитель Оксана Гавриловна болели, фактически вместе они «проучились» всего неделю, но и этого хватило.

Сначала учитель пожаловалась на поведение Коли в классе - мол, пререкается с ней. Мама сделала ему внушение. Потом преподаватель рассказала маме о том, что Коля ткнул одноклассника палкой в лицо. Коля не отрицал, но рассказал, что они играли, и он случайно поранил друга. Родители второго ребенка, с которыми Елена знакома лично, по ее словам, никаких претензий не предъявили, но она все равно наказала сыну быть аккуратнее в играх.

А 16 сентября Елена получила от Оксаны Гавриловны в мессенджере видеозапись. Камера направлена на школьную доску, слышно только голоса. Взрослый спрашивает класс, как Коля обзывал учительницу, пока она была на совещании. Девчачий голос отвечает: «Он говорил про вас, что вы – очень сильно плохой учитель. А еще говорил плохие слова. Матные. На б…!» И девочка называет то самое слово, которое обозначает женщину низкой социальной ответственности.

Так учитель сообщил маме о школьном конфликте

Так учитель сообщил маме о школьном конфликте

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Далее учитель пишет «Наверное, не стоит учиться у учительницы, которая б…ь, дура, обосралась и т.д. У меня нет слов, в моей педагогической практике это первый ученик. Пожалуйста, заберите сына».

Версия мамы

- Она с самого начала была настроена негативно к Коле, - считает мама мальчика, Елена. – Когда мы еще ходили в «подговишки» к ней, она мне заявила: «Я холерик, он холерик, мы не сработаемся». Мы думали, что просто пойдем в другой класс, но потом, видимо, она решила не терять сильного ученика - Коля умел читать, писать и отлично складывать в уме трехзначные числа.

Что касается обвинений, которые прозвучали на видеозаписи, то Елена уверяет: от сына таких слов никогда не слышала, и ни в детском саду, ни на «развивашках» на него никогда никто не жаловался. Да и вообще про Оксану Гавриловну он маме рассказывал только хорошее и говорил, что она «добрая».

- Но учитель не стала со мной разговаривать. Написала «Коля где-то бегает по школе. Мы его не можем найти», - негодует Елена. – Конечно, он сбежал – он подумал, что все против него! Когда я приехала, Коля выбежал из школы ко мне со словами: «Мама, ты мне веришь или Оксане Гавриловне? Мне? Ну тогда нас уже пятеро, мне трое друзей еще верят!»

По ее словам, сын говорит, что назвал Оксану Гавриловну именем Балди - это учитель математики в детской игре. Суть в том, что игрок решает математические примеры, которые дает ему преподаватель, а когда ошибается, учитель негодует. Если сделать много ошибок, Балди злится и начинается другой режим игры – в котором игроку надо сбежать от Балди, помочь ему в этом могут несколько предметов, которые спрятаны в школе.

А так преподаватель общается с другими родителями

А так преподаватель общается с другими родителями

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Коля объяснил маме: Оксана Гавриловна начинает уроки с математики, поэтому он и подумал, что у них с Балди есть нечто общее. По мнению Елены, другие дети просто не знакомы с этой игрой, поэтому услышали, кто во что горазд. А дочка Оксаны Гавриловны, которая учится в том же классе и вовсе «узнала» в слове Балди ругательство, о чем сразу «доложила» маме.

Версия школы

Елена написала жалобу на имя директора. С ней поговорили, после чего ребенка перевели в другой класс.

- Да, по моей информации, ребенок перешел в другой класс, там было какое-то недовольство учителем. Мама написала заявление, ее сына перевели, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» директор гимназии №54 «Воскресение» Вячеслав Бочков. – Оснований считать, что ребенка кто-то травил, нет.

- А есть ли к мальчику какие-то претензии в новом классе? Или, наоборот, у нового учителя к нему?

- У меня такой информации нет.

Учебный год в гимназии №54 «Воскресение» начался со скандала. Фото: vk.com/public196036749

Учебный год в гимназии №54 «Воскресение» начался со скандала. Фото: vk.com/public196036749

И что дальше?

Коля в школу ходить не хотел еще долго, мама водила его к психологу, чтобы помочь пережить школьный конфликт. Недавно он вернулся к учебе.

- Первое, что он спросил у нового учителя - будет ли она верить ему. В 7 лет ребенок столкнулся с несправедливыми обвинениями и травлей, понимаете? Я считаю, что перевода его в другой класс недостаточно: ребенок – не котенок, нельзя просто переместить его в другое помещение и ждать, что все само собой исправится. Тем более, как мне рассказывает сын, травля продолжается, теперь - со стороны бывших одноклассников.

Общаться с корреспондентом «КП-Самара» другие родители из Колиного класса не согласились. Связаться с учителем не удалось. Мы обратились в профильные ведомства, чтобы в школе организовали всестороннюю проверку, а конфликт проработал психолог. О полученных ответах мы расскажем читателям отдельно.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Нина Ковалюнас, доцент кафедры философии СамГМУ, психолог

- Что бросается в глаза в произошедшей ситуации - это то, что взрослые женщины (и учительница, и мать первоклассника) вместо того, чтобы сесть вместе и подумать, как помочь мальчику адаптироваться к школе, как усвоить правила «что здесь можно, а что нельзя», попали во власть эмоций: обиды, непонимания, гнева. Да, это непростые эмоции и с ними справиться быстро не всегда возможно. Тем не менее, главная задача школы - все же не наказывать, не устраивать «социальные опросы» и уж тем более не «клеймить позором», а социализировать, давать знания и воспитывать.

С ребенком уже работает психолог, мальчика доверили другому педагогу. Возможно, эта ситуация сейчас разрешится естественным образом: ребенок научится правильно вести себя в коллективе сверстников и учителей, а родители - искать и видеть компромисс вместо поиска правых и виноватых.

Первый класс - время непростое и для детей, и для родителей. Меняется многое: режим дня, статус ребенка, уровень психологической и физической нагрузки. Может быть, стоило бы дать время всем успокоиться, не акцентировать внимание на вопросе «кто виноват?». Возможно, стоит сконцентрироваться на процессе обучения и адаптации к новому, и, вполне вероятно, что через несколько недель ситуация будет видеться по-другому. Надо дать всем участвующим в конфликте на это время.

Теперь, когда компромисс найден на уровне руководства школы, к делу мог бы подключиться школьный психолог: оказать ребенку и родителям помощь в адаптации и усвоении новых правил. Однако пока конфликт функционирует на уровне «моя правда самая правдивая, и я буду отстаивать ее любым способом», школьный психолог, увы, может сгладить конфликт, но не уполномочен его решать и решить.

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