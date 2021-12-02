Слишком громко плакал: в Самарской области девушка избила своего двухнедельного сына и осталась без детей

1 декабря Веронику арестовали на два месяца Фото: соцсети

В обстоятельствах серьезного происшествия разбираются правоохранители Самарской области. Они расследуют жестокое избиение ребенка, который родился лишь 5 ноября 2021 года. Малышу не исполнилось и двух недель, когда он стал потерпевшим по уголовному делу. Подозреваемая — мама мальчика — уже заключена под стражу.

Силовики узнали о случившемся днем 29 ноября, когда в отдел МВД России по Жигулевску позвонили из городской больницы № 5. Медсестра детского отделения заявила, что бригадой скорой к ним доставили грудничка — с многочисленными кровоподтеками, синяками и переломом бедра.

— По адресу проживания пострадавшего — микрорайон В-1 — выехала следственно-оперативная группа. Там задержали 21-летнюю Веронику К., мать ребенка. Она дала признательные показания, на нее указали и свидетели, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщили в СУ СК России по региону, все случилось вечером 28 ноября. Подозреваемая находилась в квартире, в которой проживает с мужем и двумя детьми — старший сын родился год назад. Младший никак не могу успокоиться и постоянно плакал. В какой-то момент девушке это надоело.

— Она избила ребенка руками и ногами. Затем она покинула помещение, оставив детей дома одних без присмотра, — отмечают следователи.

Вероника ранее не попадала в поле зрения силовиков. Но она состоит на учете у медиков, как лицо, имеющее психическое заболевания. Молодая мать является инвалидом 2-й группы.

По факту тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Позднее Веронике вменили и статью 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

1 декабря в суде рассматривали вопрос об аресте задержанной. Ее заключили под стражу на два месяца.

— 1 числа также состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, при участие заместителя руководителя следственного отдела по Жигулевску и представителя прокуратуры города. Там приняли решение изъять детей из семьи, — добавляют правоохранители.

Сейчас расследование продолжается. Пострадавший малыш находится под наблюдением врачей. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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