В Жигулевске у матери, жестоко избившей грудного сына, заберут детей

Суд отправил 21-летнюю девушку под арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 1 декабря 2021 года, в Самарской области избрали меру пресечения 21-летней жительнице Жигулевска. Ее подозревают в жестоком избиении своего грудного сына. Девушка набросилась на малыша с кулаками из-за того, что он плакал.

— Суд отправил подозреваемую под стражу. Также на заседании комиссии по делам несовершеннолетних было принято решение изъять пострадавшего мальчика и его брата из семьи, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, все случилось вечером 28 ноября 2021 года в квартире одного из домов в микрорайоне В-1. Девушка жила там вместе с двумя сыновьями. Старшему — около года, а младший родился только 5 ноября. Мать избила малыша из-за плача. После этого она ушла из дома, оставив детей одних. На следующий день грудничка доставили в больницу Тольятти. Медики диагностировали у него ушибы, кровоподтеки и закрытый перелом бедренной кости.

Жительницу Жигулевска задержали. По данным собственных источников «КП-Самара», она имеет психическое заболевание и состоит на учете. В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему», а затем еще и по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Правоохранители продолжают разбираться в произошедшем.