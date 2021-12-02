Проезд в Самаре на общественном транспорте: как вырастет цена на 2022 год, сколько будут платить школьники, студенты

В Самаре с января 2022 года повышается стоимость проезда Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре с 1 января начинают действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Рассказываем, какой будет с 2022 года стоимость проезда в общественном транспорте Самары, какие цены будут для пенсионеров, школьников и студентов, и поможет ли сэкономить проездной.

Необходимость повышения объясняется общим ростом цен за два года, когда подорожали бензин и электричество. Кроме того, в пандемию из-за коронавируса значительно сократился пассажиропоток, вместе с тем, пришлось покупать средства защиты для персонала. Также повышение обосновывают нехваткой кадров в условиях, когда из-за низких зарплат увольняются водители и кондукторы.

Повышение касается муниципального транспорта - автобусов, трамваев, троллейбусов, метро. Коммерческие перевозчики сами устанавливают цены на своих маршрутах.

Сколько будет стоить проезд с января 2022

С января 2022 года проезд в общественном транспорте при наличном расчете будет стоить 35 рублей, по безналичному расчету (если оплачивать при помощи банковской карты или транспортной карты) – 32 рубля.

Стоимость безлимитного проездного составит 1985 рублей в месяц.

Школьники и студенты

Для школьников и студентов продолжат действовать карты, по котором стоимость одной поездки увеличится на 1 рубль. Таким образом, для школьников проезд будет стоить 16,6 рубля, для студентов – 17 рублей.

Сами карты также подорожают. Стоимость школьной карты повысится на 40 рублей (до 640 рублей), для студентов - на 50 рублей (до 850 рублей).

Останутся студенческие тарифы на 20 и 40 поездок. По ним повышение составит, соответственно, 20 и 40 рублей (до 330 и 660 рублей).

Льготники

Для владельцев социальных проездных карт ничего не изменится. У них по-прежнему останется 90 поездок на месяц за 270 рублей.

Когда проезд подорожает в следующий раз

Как ранее сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, в городе установят мораторий на повышение цен на два года. Это означает, что до конца 2023 года стоимость проезда в Самаре н е изменится.

Аналогичный мораторий действовал с 2019 года, когда было предыдущее повышение.

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