Убила или сбежала от мертвого ребенка? В Самаре нашли женщину, которая оставила тело дочки на съемной квартире

С Екатериной Безгиной сейчас работают следователи Фото: СОЦСЕТИ

2 декабря правоохранители нашли 41-летнюю Екатерину Безгину. Женщину, ранее судимую за мошенничество при продаже квартир, искали с 20 ноября. В этот день в квартире на улице Санфировой, которую она снимала, нашли мертвой четырехлетнюю дочку Екатерины. Позже по факту причинения смерти возбудили уголовное дело по неосторожности, но почти две недели основного фигуранта этой истории найти не получалось.

— Оперативники обнаружили ее живой в медицинском учреждении. Она дает показания, работает со следователями. Екатерина пока не может внятно объяснить свой поступок, — поделился с корреспондентом «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Причины смерти девочки до сих пор устанавливают эксперты. Признаков насилия на теле не зафиксировали. Следов отравления и удушения специалисты тоже не смогли обнаружить. Назначено гистологическое исследование, которое может пролить свет на произошедшее.

В СУ СК России по региону «Комсомолке» сообщили, что сейчас следователи определяются с квалификацией преступления, за которое будет отвечать Безгина. Пока ей вменяют статью 109 УК РФ, но не исключено, что Екатерине придется отвечать за совершение убийства.

Отметим, что ранее у сыщиков были предположения, что пропавшей уже нет в живых. Она оставила в квартире с мертвым ребенком записку, в которой об этом прямо говорилось:

«Девочки! Нет больше сил выкручиваться. Если читаете это, значит нас нет уже в живых. В Самаре есть «кризисный центр для женщин», позвоните туда. Они с удовольствием заберут наши вещи, игрушки и посуду. Мне все некому отдать, пусть заберут нуждающимся женщинам. Екатерина».

В ближайшее время матери погибшей девочки будут избирать меру пресечения. Вполне вероятно, что стражи порядка будут настаивать на том, чтобы ее арестовали. Разбирательства сейчас продолжаются. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ушла в сторону автовокзала: появилась ориентировка на женщину из Самары, оставившую мертвую дочку на съемной квартире

В Самаре ищут 41-летнюю Екатерину Безгину, мертвую дочь которой нашли в квартире на Санфировой (подробности)

Мама найденной в Самаре мертвой девочки оставила записку. И вот что в ней было

Стало известно, что было в послании женщины, чью четырехлетнюю дочь нашли мертвой в Самаре (подробности)

В Самаре мошенница оставила мертвую дочку на съемной квартире, написала записку и исчезла

В своем послании женщина уверяет, что ее нет в живых и просит сдать все вещи в кризисный центр (подробности)