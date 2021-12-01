Ушла в сторону автовокзала: появилась ориентировка на женщину из Самары, оставившую мертвую дочку на съемной квартире

Поиски Екатерины продолжаются, ее не видели с 19 ноября Фото: соцсети

В Самаре полицейские по-прежнему разыскивают 41-летнюю Екатерину Безгину. К ее поискам подключились и волонтеры организации «ЛизаАлерт». Женщину никто не видел с 19 ноября 2021 года. На связь последний раз она выходила 20 числа — позвонила брату владельца квартиры в доме на улице Санфировой, которую снимала в последнее время, и заявила, что съезжает. Вечером 20 ноября мужчина приехал на указанный адрес, прошел в незапертую дверь и обнаружил в помещении четырехлетнюю дочь Екатерины — без признаков жизни.

— Удалось установить, что днем, примерно в 12:00, мать погибшей вышла из дома и двинулась в направлении центрального автовокзала. Больше ее никто не видел. Каких-либо странностей близкие за ней не замечали до этого, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

На месте происшествия, где была найдена мертвая девочка, проведен осмотр. Как уже ранее сообщали журналисты «Комсомолки», на холодильнике лежала записка, в которой от имени Екатерины указана просьба передать все вещи, игрушки и посуду в городской кризисный центр для женщин. Кроме того, автор письма уверяет, что если его кто-то читает, значит ни ее, ни дочери уже нет в живых.

Волонтеры подключились к розыску женщины Фото: соцсети

От чего скончалась несчастная малышка пока непонятно. Внешних признаков насилия на ней эксперты не зафиксировали, версии об отравлении или удушении подушкой, которые изучали стражи порядка, пока не нашли подтверждения. Исследования сейчас продолжаются.

26 ноября по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Сейчас ситуацию изучают в рамках части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Ранее следователи проводили проверку на предмет совершения убийства, но на данный момент никаких улик, указывающих на расправу, не нашлось.

Расследование находится в активной стадии. Важная часть — поиски Екатерины Безгиной, которая могла бы пролить свет на случившееся. К слову, ранее она уже попадала в поле зрения правоохранителей. Ее дважды судили за мошенничество с квартирами, выставленными на продажу.

Оказать содействие в розыске просят всех, кто что-либо знает. Известно, что на момент исчезновения пропавшая была одета в светлую удлиненную куртку, серые брюки, розовые ботинки и белую шапку. Людям, которым известно о местонахождении Екатерины, можно обращаться по телефонам 8(800)700-54-52 либо 112.

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